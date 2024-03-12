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商務部待遇差異化…英特爾暫保供貨華為許可 超微卻未收答覆

編譯廖玉玲／綜合外電
路透報導，知情人士透露，英特爾目前暫時保住了向華為出售筆電CPU的許可。（路透）
路透報導，知情人士透露，英特爾目前暫時保住了向華為出售筆電CPU的許可。（路透）

路透報導，兩位知情人士透露，英特爾目前暫時保住了向華為供貨的許可，還有更多時間可向受到嚴厲制裁的華為，出售先進的筆電處理器（CPU）。

報導指出，前總統川普政府2019年將華為列入貿易限制名單，稱華為涉嫌違反制裁規定。美國企業通常會被禁止向該黑名單上的公司出售任何產品。但在2020年底，就在川普卸任前，美國商務部授予包括英特爾在內的一些美國供應商特別許可，允許其向華為出售某些產品。

消息人士指出，英特爾的競爭對手超微（AMD）於2021年初拜登上任後，也申請了銷售類似晶片的許可，但從未收到答覆。

超微抗議，這種作法並不公平。

報導引述消息來源表示，去年要求撤銷許可的努力，似乎會取得成果；當時一名政府官員公開表示，正在審查對華為的銷售許可政策，並私下告訴企業，商務部將解決許可待遇差異化的問題。

但一位知情人士和一名美國官員表示，商務部到去年底時已擱置撤銷許可的計畫，但沒有提供理由，並強調該計畫可能會在晚些時候恢復。

路透無法得知美國商務部為何擱置撤銷英特爾許可的計畫。

英特爾、華為、美國商務部和白宮均拒絕置評。AMD沒有回應置評請求。

消息人士稱，英特爾的許可預計今年稍晚就會到期，並且不太可能延長。

Canalys的數據顯示，華為在中國筆電市場的占有率，已從2018年的2.2%增加到2023年的9.7%，取代戴爾成為中國第三大筆電製造商。

華為 商務部 川普

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