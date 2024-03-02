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蘋果指歐洲機構擔憂開放側載

財經新聞組／綜合報導

蘋果公司表示，隨著該公司向競爭對手應用程式商店開放iPhone和iPad下載以遵守歐盟技術規則，歐盟和其他地區的許多政府機構都對安全風險表示擔憂。

根據《數位市場法案》(DMA)，從3月7日起，蘋果被要求在iPhone上提供替代應用商店，並允許開發者選擇不使用其應用程式內支付系統；該系統收取高達30%的費用。

這家美國科技巨頭於1月24日詳細介紹了其應用程式商店符合歐盟規則的變化，並表示「側載」(sideloading)引發了歐盟和非歐盟國家政府機構和用戶的擔憂。側載是指在行動裝置上安裝應用程式而不使用其專用應用程式商店。

允許這種做法是歐盟一些立法者認為這有助於開放應用程式市場的改革。

蘋果在一份指導文件中表示：「這些機構、特別是那些服務於國防、銀行和緊急服務等基本職能的機構，已經就這些新變化與我們聯繫。」

蘋果表示，這些機構希望獲得保證，它們能夠阻止政府員工將應用程式側載到政府採購的iPhone上；並且有幾家機構表示，計劃阻止職務管理的每台設備上的側載行為。

蘋果表示：「某個歐盟政府機構告訴我們，它既沒有資金也沒有人員來審查和批准其設備上的應用程序，因此計劃繼續依賴蘋果和應用程序商店，因為它相信我們能夠全面審查應用程序。」

該公司沒有提供有關機構數量及其所在國家的詳細資訊。

《要塞英雄》創作者Epic Games和串流音樂業者Spotify Technology等公司多年來一直表示，蘋果應用商店的佣金和限制阻礙了它們的業務。

歐盟 iPhone Spotify

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