去年走勢太詭異？2024股市關鍵詞「正常化」 策略師：緊盯5問題

華爾街知名股票策略師預期，2024將是市場行為「正常化」的一年。（美聯社）

美國股市2023年驚奇不斷，幾經外部震撼仆倒，隨後卻又峰迴路轉，持續高潮迭起，最後以驚嘆號封關，堪稱記憶所及走勢極其詭異的一波牛市。華爾街知名股票策略師預期，2024將是市場行為「正常化」的一年。

MarketWatch報導，花旗全球市場首席股票交易策略師凱瑟認為，市場焦點已轉變，從2023年聚焦於衰退與通膨尾部風險，轉向經濟成長、貨幣政策和跨資產關係「正常化」的程度。

他指出，在新的一年，有五大問題可能對股市產生重大影響，而且答案可能在「2024初期」就會揭曉。

一、市場廣度會進一步改善嗎？

股市漲勢若要從一小撮巨型股擴及更廣的市場，有賴各大產業的盈餘成長支撐，方能接棒延續去年的漲勢。

凱瑟率領的團隊說，必須先見到獲利成長更普遍見於史坦普500指數11大類股，2024年美股 全面上漲機率才會提高。他們預估，2024年11大類股中有5個類股獲利成長至少可達10%。

FactSet訪調分析師的共識預測把史坦普500公司2024年盈餘成長估為11.7%。

二、美國經濟衰退終於降臨？

2023年的一大驚喜，是美國經濟在聯準會（Fed）一波猛烈升息下，竟未陷入衰退。但基於貨幣政策從實施到產生影響往往隔一段時日，2024年美國經濟可不可能終於不堪Fed升息壓力而垮下來？

花旗美國經濟團隊預測，一波衰退可能在第2季展開。凱瑟與其團隊表示，過去兩年他們緊盯通膨報告和Fed決策會議結果，今年會更密切關注國內生產毛額（GDP）和勞動市場數據。

這也是2024年重返歷史常態的另一個例子。他解釋：「往常，成長數據比通膨數據更能左右股價走勢，但這種型態在過去兩年逆轉，變成消費者物價指數（CPI）和聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決策公布日最為重要。我們認為，2024年將回歸『常態』，除非通膨復熾就另當別論。」

利率衍生性商品市場近日來紛紛臆測，2024年Fed可能降息六次之多。

但凱瑟認為，其實重點不在Fed未來一年降息的次數和步調，更重要的是Fed降息出自於什麼原因。

他說：「『為什麼』很重要。防患於未然的降息，對股市是大利多；但若降息是因為衰退情勢所逼，市場會先湧現劇烈賣壓。」

四、股債關聯性重返歷史常態

過去兩年來，美股與美價大致漲跌同步，呈現「正相關」關係，是數十年來罕見的反常情況。

美股與美債齊漲齊跌，令人不安，這是通膨環境造成的。在通膨溫和時期，景氣下滑是人人憂心的事，所以股票和債券的投資 報酬傾向呈現「負相關」；但在通膨情勢詭譎多變時，如2022~2023期間，股票和債券雙雙下跌，走向趨於一致，呈現「正相關」。

凱瑟與其團隊預期，今年美股與美價的關聯性將再度轉「負」。

五、七大咖1月吃癟，成長股展望堪虞嗎？

2023年協助撐起美股的成長股，特別是「七大巨頭」（包括蘋果、亞馬遜、臉書母公司Meta、特斯拉、Nvidia、Google母公司Alphabet，以及微軟），2024年一開始就跌跤。令人懷疑賣壓是否方與未艾？

根據花旗分析，動能股的季節性型態傾向跟1月犯沖，成長股年初栽跟頭的往例不少，投資人應該不必過慮。

Market Rebellion共同創辦人Jon Najarian認為，「七大巨頭」股票近日來遭遇賣壓與稅務考量有關。