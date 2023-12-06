沒買Nvidia仍賺翻了 他2023年投資報酬達50% 親吐「大豐收祕訣」

2023年投資大豐收的祕訣，在於順勢買對股票，例如長期享有競爭優勢的蘋果、Google和亞馬遜等科技巨頭股。（美聯社）

熬過2022淒慘的一年，蔡氏資本公司（Tsai Capital）總裁兼投資 長克里斯多福·蔡（Christopher Tsai）沒料到，科技股竟然會為他管理的1.1億美元投資組合賺進50%的投資報酬，而且並沒有買進輝達（Nvidia）這檔飆股。他表示，2023年投資大豐收的祕訣，在於順勢買對股票，這又要感謝他祖母和良師孟格的教誨。

克里斯多福·蔡本周接受MarketWatch專訪時表示，今年投資績效亮眼，一部分歸功於動能投資操作，順勢買進對的公司，特斯拉 、蘋果、亞馬遜和Google母公司Alphabet是他投資組合中的四大持股，這些公司的共通點是，都享有「持久的競爭優勢」與飛快的成長。多年來他一直想買進這些股票，於是趁價位低時入手。

他強調，蔡氏資本公司的投資組合包含21家公司，除科技股外，其他選股還包括Nike、威士卡與萬事達卡，以及巧克力製造商Hershey。

此外，非科技持股埃森哲（Accenture）和第五大持股好市多 （Costco），今年來漲幅都達到二位數。

傳奇投資人孟格的啟發

克里斯多福·蔡說，他當初投資好市多，一部分是受上月底逝世的波克夏公司副董事長孟格（Charlie Munger）啟發。他在2018年有幸與孟格餐敘，孟格告訴他，以稅前盈餘計算，在本益比25倍的價位買進好市多股票「絲毫不會不合理」。孟格還說，想賺錢，有時你得「屁股坐牢點」，「不要頻頻進出，一旦良機來臨，就要猛力揮棒」。

克里斯多福·蔡說：「換句話說，你會想要把大量資本派上用場。我們一直是那麼做。」

自2000年成立以來，他的投資組合扣掉費用的年化報酬率達7.43%，打敗美股標普500指數同時期的6.87%。他的投資基金成立之初不巧遭遇達康泡沫化的艱困時局，但他靠著投資「被嫌惡的舊經濟股」，例如汽車零件供應商Genuine Parts和當時市值蒸發一半的波克夏公司，仍然獲利。

祖母與父親傳授心法

克里斯多福·蔡出身投資世家，長輩傳授的投資智慧令他受益良多。他父親是大名鼎鼎的華爾街傳奇華人投資明星蔡至勇（Gerald Tsai Jr.），動能交易的始祖，曾在1958年創立富達投資第一支成長型基金。父親教他，投資要立於順風境地，「讓風在背後推你一把」。

克里斯多福·蔡的祖母Ruth Tsai是上海證券交易所第一位女性場內交易員，當年「大有斬獲」直到日本軍隊1941年入侵為止。祖母傳授他的投資智慧是：在空頭市場期間務必要保有資本。

投資科技股有一套

他個人認為，亞馬遜、Alphabet和微軟由於掌控雲端，相當於在洛克菲勒和范德彼特的時代控制了鐵路。他預期這波雲端革命仍在「初期階段」，將來仍大有可為。

至於當前紅火的人工智慧（AI），克里斯多福·蔡坦承他錯過了輝達，沒能早早慧眼識英雄。但他正押注於在AI革命中「賣鋤頭與鏟子」的業者，像是亞馬遜、Alphabet和微軟，也能搭上AI熱潮的便車。

此外，他認為特斯拉也是頂尖的AI公司，因為掌握大量的數據「且能透過旗下Dojo運算網路分析數據」，「在全世界持續朝電動車邁進時將兩者結合」，賦予特斯拉競爭優勢。

他形容特斯拉與好市多都擁有可維護競爭優勢的「護城河」，隨著規模日益擴大，獲利和利潤率也與日俱增，且能以較低的價格回饋消費者，進而助長需求。

汲取孟格等人的投資智慧，克里斯多福·蔡指出，許多投資人現在有個很大的盲點，就是輕忽已有的持股，眼睛不斷瞄向別處。他給投資人的建議是：「想想你已經熟悉的公司，讓他們為你創造複利，為你生財，不要只是想跳到下一個閃亮的標的。」