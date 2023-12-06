降息預期太激進 年底走勢悲觀

對明年降息次數和幅度的預期有點過頭，年底前走勢也不樂觀。（路透）

繼美國商銀和摩根大通之後，高盛 總經理兼資深衍生品策略師魯伯納(Scott Rubner)再次對看好美股 的觀點發出預警：「導致美股11月反彈的一切資金動能，現在已經完全耗盡。」

他在11月初曾指出，美股已經「超過空頭回補的走勢」。

他認為，應該在明年第1季增加史坦普500指數4600點附近的投資對沖，並指出下周已經充滿潛在的波動觸發因素，包括12日的CPI、13日的Fed貨幣政策會議，以及規模龐大的1月期權到期。

美國商銀首席投資策略師哈奈特(Michael Hartnett)上周已經在報告中指出，10月底觸發的買入信號已結束，因為美國金融市場的資金流向顯示，10月中旬促使轉向戰術性看漲的買入訊號不再活躍。

前周投資人有756億元資金流入現金，37億元流入債券，股市僅流入26億元。 因股市、高收益債券和新興市場債券的強勁資金流入，加上股市廣度擴大，美商銀的牛熊指標從2.1升至2.7。

華爾街最知名的大空頭、摩根史坦利投資長兼美股策略分析師威爾森(Mike Wilson)表示，隨著債券殖利率的走勢波動，11月美股上漲後后，年底勢將呈現震盪態勢。在下月更加建設性的季節趨勢和所謂的「1月效應」中獲得支撐之前，12月美股走勢可能陷入震盪。

除了魯伯納，其他高盛人士也在建議放空大幅降息 的預期。寇拉帕第(Praveen Korapaty)等高盛策略師們在最新報告中指出，金融市場對Fed明年降息的幅度過於樂觀，這給期權交易員反其道而獲利的機會。

他們指出，市場定價顯示交易者預計未來12個月Fed將合計降息125個基點，其中到明年6月底前會降息約50個基點，比高盛的基本預測激進許多；高盛認為明年Fed只會降息一次，幅度僅25個基點。貝萊德則是預計明年上下半年各降息1次，每次25基點。