我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一分鐘看加州╱太前衛釀悲劇 小東京裝置藝術被笑40年

2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

降息預期太激進 年底走勢悲觀

財經新聞組／綜合報導
對明年降息次數和幅度的預期有點過頭，年底前走勢也不樂觀。（路透）
對明年降息次數和幅度的預期有點過頭，年底前走勢也不樂觀。（路透）

繼美國商銀和摩根大通之後，高盛總經理兼資深衍生品策略師魯伯納(Scott Rubner)再次對看好美股的觀點發出預警：「導致美股11月反彈的一切資金動能，現在已經完全耗盡。」

他在11月初曾指出，美股已經「超過空頭回補的走勢」。

他認為，應該在明年第1季增加史坦普500指數4600點附近的投資對沖，並指出下周已經充滿潛在的波動觸發因素，包括12日的CPI、13日的Fed貨幣政策會議，以及規模龐大的1月期權到期。

美國商銀首席投資策略師哈奈特(Michael Hartnett)上周已經在報告中指出，10月底觸發的買入信號已結束，因為美國金融市場的資金流向顯示，10月中旬促使轉向戰術性看漲的買入訊號不再活躍。

前周投資人有756億元資金流入現金，37億元流入債券，股市僅流入26億元。 因股市、高收益債券和新興市場債券的強勁資金流入，加上股市廣度擴大，美商銀的牛熊指標從2.1升至2.7。

華爾街最知名的大空頭、摩根史坦利投資長兼美股策略分析師威爾森(Mike Wilson)表示，隨著債券殖利率的走勢波動，11月美股上漲後后，年底勢將呈現震盪態勢。在下月更加建設性的季節趨勢和所謂的「1月效應」中獲得支撐之前，12月美股走勢可能陷入震盪。

除了魯伯納，其他高盛人士也在建議放空大幅降息的預期。寇拉帕第(Praveen Korapaty)等高盛策略師們在最新報告中指出，金融市場對Fed明年降息的幅度過於樂觀，這給期權交易員反其道而獲利的機會。

他們指出，市場定價顯示交易者預計未來12個月Fed將合計降息125個基點，其中到明年6月底前會降息約50個基點，比高盛的基本預測激進許多；高盛認為明年Fed只會降息一次，幅度僅25個基點。貝萊德則是預計明年上下半年各降息1次，每次25基點。

降息 美股 高盛

上一則

10月職缺減61.7萬 跌至兩年半最低

下一則

全球製造業 還在去庫存

延伸閱讀

學者：通膨續緩、就業走軟 美明年經濟仍可避免衰退

學者：通膨續緩、就業走軟 美明年經濟仍可避免衰退
擔心市場降息預期衝過頭？ 野村：可做多美元+景氣循環股

擔心市場降息預期衝過頭？ 野村：可做多美元+景氣循環股
伊爾艾朗：Fed或已完成升息 但美國股債漲過頭

伊爾艾朗：Fed或已完成升息 但美國股債漲過頭
看好Fed降息 金價創新高

看好Fed降息 金價創新高

熱門新聞

羅傑斯表示，雖然美股上漲，但全球經濟未脫離困難時期，好時光要結束了。（路透）

傳奇投資人羅傑斯示警 「好時光」快要結束了

2023-12-01 01:52
微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息。(路透)

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

2023-11-28 11:27
Nvidia執行長兼共同創辦人黃仁勳卻表示，他還在擔心市值現為約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉。（路透）

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

2023-11-30 06:19
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。 （路透）

美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

2023-12-01 06:22
美元兌日圓貶值0.8%，至147.49日圓，繼續從本月觸及的152日圓附近回升。（路透）

美元跌到三個月谷底 Fed理事暗示可能降息 日圓續升

2023-11-28 20:05
2023年即將走到盡頭，2024年投資什麼好？美銀策略師團隊開出一張2024年走勢看俏的資產清單，供投資人參考。（路透）

2024什麼題材最夯？美銀開「5大清單」 再揭別投資這類資產

2023-12-02 07:17

超人氣

更多 >
耗能易壞 專家建議別買這5種家電

耗能易壞 專家建議別買這5種家電
北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡

北加27歲科技業華女 家中疑遭他殺亡
3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆

3生肖運勢將迎巔峰 事業順遂、貴人相助 財運旺到爆
劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立

劉德華帶妻女出席父親告別式 11歲女兒曝光已亭亭玉立
那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭

那英出事了？ 帳號停更5個月、湖南衛視還刪光她的鏡頭