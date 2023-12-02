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美股最錢線/狂歡已近尾聲 散戶開始套現

財經新聞組／綜合報導

散戶開始擔心美股的狂歡持續不了太久。今年美股幾乎完全收復2022年跌幅，一些小型投資人正在獲利了結，擔心推動漲勢的少數幾支科技股能否繼續支撐市場。

今年以來，史坦普500指數上漲近19%，那斯達克100指數上漲約46%，部分市場觀察人士擔心這種漲勢過度膨脹，過度依賴大型科技公司。在最近的財報季中，蘋果和Meta Platforms等科技巨頭的財測令人失望，加劇了對未來成長潛力的擔憂。此外，地緣政治因素也可能損害科技公司的營運；更不用說2024年仍有可能出現經濟衰退。

標普全球市場情報公司的數據顯示，10月散戶拋售價值近160億元的股票，超過過去2年的任何一個月。投資人對幾支以科技領域為主的ETF興趣最近也有所下降。ProShares UltraPro QQQ本月資金流出規模已接近15億元，為1月以來最高水平。

部分散戶認為，大型科技公司仍然是不錯的長期投資，但短期情況則是另一回事。因此許多人在感恩節假期後開始出清科技股部位，目的是確保收益。這些散戶不認為這些公司會像過去那樣跑贏大盤。

經濟放緩和2024年美國總統大選前後的波動，可能是明年股市走勢艱難的原因，尤其是在年初幾個月。當然，這在很大程度上取決於Fed的行動。最近幾周，降息將於2024年開始的樂觀情緒推動了股市的飆升。如果Fed真的開始降息，散戶可能會改弦易轍，重新押注科技股大漲。

但與此同時也有堅守立場的投資人，仍然認為股市漲勢可能會持續到年底，出現所謂的「聖誕行情」。但預計明年1月將有所回落。因此部分散戶計劃從明年1月開始放空，以規避風險。畢竟當市場像這樣不受重力影響地上漲時，必然也會有回調。單單只要考量季節性因素，就會知道獲利回吐是免不了的。（財經新聞組）

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