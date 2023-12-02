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中國呼吸道疫情大爆發 美5參議員籲拜登 祭美中旅遊禁令

財經簡訊

財經新聞組／整理

副作用強 輝瑞減肥藥停開發

輝瑞表示，在一項中期臨床研究中，由於肥胖患者雖服用其藥物後減輕了體重，但難以承受藥物副作用，因此將停止開發實驗性減肥藥的日服兩次版本。該製藥商觀察到，患者中不良副作用的發生率很高，其中大多數是輕微的胃腸道副作用。在試驗中，有很大一部分患者也停止服用該藥物。但輝瑞仍計畫在2024年上半年發布該藥物日服一劑版本的第二階段試驗數據，「為下一階段預做準備」。

歐盟限時Meta解決兒虐訊息

歐盟執委會要求Meta Platforms在12月22日前提供更多有關解決其照片和影音共享應用Instagram上的兒童性虐內容問題的詳細訊息，否則將根據最新的歐盟線上內容規則進行正式調查。歐盟根據歐盟數位服務法案(DSA)於10月首次發出請求，要求提供有關打擊恐怖主義和暴力內容傳播的措施的訊息；上個月又發出第二次請求，要求提供有關保護未成年人的措施的訊息。

Canopy出售BioSteel止損

大麻生產商Canopy Growth表示已完成出售運動營養產品部門BioSteel，以尋求轉虧為盈。該公司出售BioSteel在美國和加拿大的子公司，獲得3040萬加元（約2244萬美元）的總收益。Canopy將BioSteel Canada出售給Coachwood Group，並將其美國子公司BioSteel Manufacturing出售給另一第三方。BioSteel該部門約占該公司第1財季調整後核心虧損的60%。

NHTSA開始調查雪佛蘭Volt

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示正對7.3萬輛雪佛蘭Volt插電式混合動力車展開調查，因為接獲投訴指稱在無預警情況下出現突然斷電、無法重新啟動等問題。NHTSA接到61起與電池能量控制模組(BECM)相關的投訴，將開始對2016年至2019年雪佛蘭Volt進行初步評估。通用汽車(GM)於2019年初停產Volt。

Panera Bread秘密申請IPO

《金融時報》報導，Panera Bread已秘密申請再次上市。這家以其湯、三明治和貝果而聞名的連鎖餐廳幾個月來一直發出訊息，表示正在尋求透過首次公開發行(IPO)上市。Panera在5月宣布更換執行長時表示，領導層變動是「為最終的IPO做準備」。

歐盟 輝瑞 肥胖

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