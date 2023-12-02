鮑爾：降息未成熟 升息仍有可能

鮑爾對停止升息並未鬆口，但承認通膨已見降溫。（歐新社）

聯準會 主席鮑爾 推翻市場對未來大幅降息的預期，並表示現在宣布戰勝通膨還為時過早。

即使最近出現一系列有關物價的正面指標，但鮑爾表示，聯邦公開市場委員會(FOMC)計畫「保持政策限制性」，直到政策制訂者確信通膨率將穩步回升至2%。

鮑爾在亞特蘭大斯佩爾曼學院的書面演講中表示，「現在就斷定我們已經採取足夠的限制性立場，或者猜測政策何時可能放鬆還為時過早。」「如果合適的話，我們準備進一步收緊政策。」

不過，他也指出，政策「已經進入限制性領域」，並指出，對通膨採取過多或過少措施之間的風險平衡目前已接近平衡。

鮑爾的言論在一定程度上證實了一種觀點，即聯準會至少已經結束升息，因為自2022年3月以來的一系列升息已經削弱了經濟活動。他表示：「FOMC進展如此之快，正在謹慎推進，因為緊縮不足和過度緊縮的風險正變得更加平衡。」

他補充說：「隨著疫情 對供需的影響持續緩解，經濟前景的不確定性異常升高。」「與大多數預測者一樣，我和我的同事預計，隨著疫情和經濟重新開放的影響消退，以及限制性貨幣政策對總需求造成壓力，明年支出和產出的成長將放緩。」

鮑爾表示，目前的水準仍「遠高於」聯準會目標，並指出，過去6個月核心通膨年增率為2.5%，「雖然過去幾個月通膨數據較低值得歡迎，但如果要實現2%的目標，就必須繼續取得進展。」

他表示：「通膨仍遠高於目標，但正在朝著正確的方向發展。」「因此，我們認為現在正確的做法是謹慎行事，仔細思考事情的進展情況，讓數據告訴我們該怎麼做。數據將告訴我們是否做得足夠，或者是否需要做得更多。」

聯準會下次會議將於12月12日至13日舉行。