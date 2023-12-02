亞馬遜加入AI大戰 挑戰微軟、谷歌

亞馬遜 本周召開AWS Re:Invent開發者大會，重點在於亞馬遜正在加緊努力追趕人工智慧(AI )領域的佼佼者和主要競爭對手微軟 。

Re：Invent是亞馬遜對其最重要的亞馬遜網路服務(AWS)業務的年度展示，今年該公司大力關注生成式AI，試圖挑戰微軟和谷歌的市場主導地位。

其中最重要的公告包括亞馬遜的全新Q聊天機器人、升級的AI晶片以及與強大晶片製造商輝達更深入的合作，所有這些都應該有助於亞馬遜及其AWS業務趕上產業領導者。

但亞馬遜的舉動並不意味著它可以與微軟或谷歌相提並論，至少目前還不會。

Re：Invent活動中最熱門的新聞是亞馬遜的Q聊天機器人。Q是為企業客戶而不是普通大眾設計的，它是一種通用助手，幫助用戶完成諸如起草電子郵件、提出商業想法、總結報告和計劃研討會等工作。

亞馬遜宣稱Q接受了17年AWS資料的訓練，這是該平台的關鍵差異化因素，目前該平台已提供預覽版。亞馬遜並舉出範例解釋瞭如何使用Q從公司部落格獲取資訊，並將其轉換為帶有主題標籤的社交媒體貼文。在另一個舉例中，該公司解釋如何使用Q為員工建立有用的應用程式。

該服務類似於微軟和谷歌目前在其生成式AI平台上提供的服務。微軟的Copilot和Azure AI工作室幫助員工總結內容和製作電子郵件，以及建立自訂AI App。AI App本質上是AI驅動的應用程式。

所以目前局勢是亞馬遜的Q與微軟和谷歌更直接競爭。微軟和谷歌在雲端市場上排名第二和第三，僅次於亞馬遜。

除了Q，亞馬遜還發表最新的AI晶片Trainium2。亞馬遜表示，Trainium2晶片專為訓練AI模型而設計，其訓練速度比第一代Trainium快4倍，能源效率是第一代Trainium的2倍。