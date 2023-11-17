梅西百貨獲利率、庫存獲改善

梅西百貨 第3財季財報超出華爾街 的預期，庫存和獲利率 的改善，抵消銷售額同比下降7%的影響。

截至10月28日當季，梅西百貨的淨利從一年前的1.08億元或每股39分，降至4300萬元或每股15分。不計某些項目，每股獲利為21分；高於分析師預期的持平。

該公司營收較上年同期的52.3億元下降至48.6億元，高於預期的48.2億元。

梅西百貨也調整了全年財測。將預期銷售額範圍的下限從228億元上修至229億元。該公司表示，同店銷售額預計將下降最多7%，較先前預計最多下降7.5%有所改善。

至於全年調整後每股獲利，梅西百貨現在預計區間會更窄，為2.88至3.13元，而之前的估計為2.7至3.2元。

梅西百貨在嘗試更新傳統品牌的同時，也正在尋找新的成長動力。由於其同名購物中心商店的銷售停滯，該公司於10月宣布在未來2年內在露天購物中心開設最多30家小型店面。它還更新了一些自有品牌並推出了全新品牌，例如新女裝品牌On 34th。

該公司最強的銷售額來自高端百貨連鎖店Bloomingdale's及其美容連鎖店Bluemercury。

總體而言，在自營加上加盟的基礎上，該公司同店銷售額下降6.3%，優於分析師預期的下降7.75%。

在自有品牌方面，Bluemercury的可比銷售額成長2.5%，而Bloomingdale’s則下降了3.2%。同名梅西百貨連鎖店的可比銷售額下降了7.6%。該公司表示，美容和化妝品是這三個品牌的強項。

商品永久降價的幅度有助於該公司的毛利率從一年前的38.7%提高到 40.3%。商品庫存下降6%。