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鮑爾暗示下月暫停升息

編譯任中原、簡國帆／綜合報導
Fed主席鮑爾。（路透）
Fed主席鮑爾。（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾19日表示，未來貨幣政策將「謹慎」前行，並表示最近美債殖利率上漲，降低了行動的必要性，進一步暗示11月決策會議可能再度暫停升息，但他未排除再調升利率的可能性。

鮑爾在紐約經濟俱樂部發表演說時，提到目前必須考慮諸多風險，並強調，過去18個月來升息的影響尚未充分顯現，「一系列不確定性，有舊有新，都使我們在平衡緊縮太過或緊縮太少的風險時，工作益發複雜。基於不確定性與風險，以及我們已經走了很遠，因此Fed目前是步步為營」。

他說，美國借貸成本大幅上升，也使Fed在評估利率還要上升多少以抑制通膨時，變得更加複雜，尤其是當通膨壓力仍持續存在於經濟的一些領域，以及勞動需求仍然居高之際」。路透報價顯示，鮑爾談話後，美國10年期公債殖利率19日短暫觸及5%，為2007年來首見，2年期公債殖利率則反降，因市場預期11月會議不太可能升息。

鮑爾表示，Fed「注意到」殖利率上升，這可能對「貨幣政策路徑造成影響」。他說，最近借貸成本上升顯然不是在反映市場預期通膨升高，或是短期利率展望有所改變，而是在反映市場人士認為經濟比預期更為堅韌，或是因為交易商擔心財政赤字擴大。至於這是否會抵銷Fed進一步升息的必要性，鮑爾表示「會有一點」。

對於大幅升息之後經濟依然堅韌，鮑爾表示，這可能是因為需求受利率變動的影響低於以往，或是因為利率還沒有「夠高、夠久」。他並暗示，現在短期「中性利率」可能比之前要高一些。

他表示，Fed將繼續觀察各項有關經濟成長還不夠緩慢，或勞動市場仍然緊俏的證據；若存在其中任何一項，則「貨幣政策可能有理由進一步緊縮」。

此外，美國10年期公債殖利率19日一度升破5%，是16年以來首見，過去一周大漲約30個基點，寫下2022年4月以來最大周線漲幅。

路透報導，10年期美債殖利率19日盤中一度觸及5.001%，是2007年7月以來首見，2年期公債殖利率同日也曾站上5.259%，改寫2006年至今紀錄。

一名聯準會（Fed）觀察家認為，Fed主席鮑爾的談話似乎為美國長債殖利率繼續上漲亮了綠燈，可能在無意間默許交易員繼續推升美債殖利率。

鮑爾19日在紐約經濟俱樂部發表談話時表示，美國長期公債殖利率上漲，可能意味著Fed升息的必要性降低，決策官員將讓殖利率上漲的效應發酵並關注。

他認為，美國長債殖利率上揚的背後原因，似乎並非預期通膨升高或Fed會進一步升息，而是期間溢價（term premium）擴大，他也提供好幾個解釋，包括經濟強韌使市場預期利率會維持高點更久、對政府預算赤字提高的憂慮、Fed的量化緊縮（QT）計畫等。

鮑爾提到，投資人指出股債的相關性改變，美國政府擴大舉債的更多供應震撼，降低了固定收益資產作為股市避險標的的吸引力，「這些都是可能的構想」。

殖利率 鮑爾 升息

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