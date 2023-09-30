美股債雙雙創去年Q3來最慘1季 投資人寄望跌深反彈

台積電ADR周五漲0.6%，單季跌幅深達13.9%，也是去年第3季以來表現最差的一季。（路透）

美國股市周五收黑，和美債雙雙創下去年第3季以來表現最差的一季，反映投資 人認為通膨壓力雖正緩解，但利率仍可能長時間維持較高利率，也為此調整布局。不過，歷來表現糟糕的9月既已過去，投資人似乎更指望跌深反彈的機會。

史坦普500 指數周五下跌0.3％，果然難逃9月魔咒，單單一個月便下跌4.9%，總結第3季則下跌3.7％；科技股為主的那斯達克綜合指數周五微漲0.1％，但整季跌了4.1％，是自2022年第2季來最大單季跌幅。費城半導體指數周五漲0.4%，但第3季跌幅深達6.5%；台積電ADR漲0.6%，單季跌幅深達13.9%，也是去年第3季以來表現最差的一季。

周五公布聯準會（Fed）密切關注的美國8月核心個人消費支出（PCE）物價由7月的4.3%降為3.9％，是近兩年來最低水準，可見Fed急進升息的措施正發揮降溫通膨的效果。

不過，紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯周五暗示，Fed升息周期或許已告一段落，但為了推動通膨回歸2%的目標，Fed會將利率維持於高檔。美國10年期公債殖利率 周五收在4.57%，遠高於6月止的3.84%。

科技股受到利率上揚的沉重打擊。蘋果和微軟第3季各跌12%和7.3%。隨利率持續走高，投資人也漸漸發現股票之外更為實惠的投資選擇。

Nuveen 投資長馬力克（Saira Malik）說：「股票正和現金5%的回報率競爭，而且基本上是零風險。投資人以前說「TINA」（沒有其他選擇），如今對於股票來說已經有了其他選擇。」

普徠仕（T. Rowe Price）投資長吉羅克斯（David Giroux）指出，「市場正由一個極端轉向另一個極端，從肯定會陷入經濟衰退到絕對不會陷入經濟衰退，而真相往往在二者之間。因此，採對立面操作往往更有效。」

從歷史經驗來看，即使在經濟不穩定的情況下，市場仍可能繼續上漲。去年7月公布美國通膨達到40年來9.1％以來，史坦普500指數上漲了13％。

高盛集團投資策略主管尼爾森（Brett Nelson）指出，自1945年以來，消費者物價達到高峰之後史坦普500指數平均會上漲21％，如果排除經濟衰退的情況，史坦普平均上漲幅度為28％。

而從基本面來看，第3季財報將於10月13日揭開序幕，分析師預料史坦普500指數成分股企業每股獲利年增2％，在連三季無成長甚至負成長之下，如此成績算是差強人意，也有助穩固明年獲利成長12％的預期。

不過，由於Fed直到11月才會再開會，這段時間呈現貨幣政策的真空，國會失能可能會導致美國政府停擺，為美國金融市場平添額外變數。