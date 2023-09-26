美股最錢線／經濟成長趨緩 財報雪中送炭

史坦普500工業指數在8月1日觸頂，之後下跌約8%。在幾家美國主要航空公司因油價突然飆升而調降第3季獲利預期後，史指正接近技術性修正邊緣。

此外，小型股羅素2000指數已較7月31日高點下跌逾11%，約為史指同期跌幅的2倍。小型股和工業股的大幅下跌通常發生在經濟陷入衰退的時候。

小型股下跌可能預示着經濟成長放緩。從歷史上看，這些小企業是在大盤反彈走高之前最先觸底的公司，它們與國內經濟關係密切，業務範圍往往不如大型企業多元化，因此在經濟不確定時期，這些公司的風險更高。

不僅如此，美股 還顯示出其他問題。史指即將出現一年來首見單季收跌，而且上周已創下3月10日矽谷銀行倒閉以來的最差單周表現；如果從20日Fed宣布利率 決策決定當天起算，史指已累計下跌2.8%。

話雖如此，美股還是有希望。財報季即將到來。根據彭博智庫模型，業績可能比利率對股價的影響更大。數據顯示，預計第3季企業獲利將僅下降1.1%，至少明年會出現成長。

Bokeh Capital Partners創始人兼投資 長佛瑞斯特(Kim Forrest)表示：「財報季只剩下幾周，還沒看到太多公司調降獲利和營收目標。我們不知道衰退何時到來，但它最終會到來，但美國最大的幾家公司並沒有發出迫在眉睫的威脅訊號。」

對部分投資人來說，最近的跌勢只不過是一個買入的機會。專業人士預測，到明年年中，經濟成長將放緩，然後再次回升。

Ned Davis Research首席美國策略師克利塞爾(Ed clissell)表示：「現在說股市正在發出衰退訊號還爲時過早。」他將史指年終目標定在4500點，並預測美國有可能在2024年上半年陷入經濟放緩。