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自嬌生分拆 Kenvue業績表現佳

財經新聞組／綜合報導

自2個月前從嬌生公司分拆獨立上市後，消費者健康公司Kenvue首度公布財報，第2季營收和調整後獲利都超出預期。該公司還發布了樂觀的2023年銷售前景。

Kenvue以前是嬌生的消費者健康部門，擁有大量廣為人知的品牌，如創可貼(Band-Aid)、泰諾(Tylenol)、李施德霖(Listerine)、露得清(Neutrogena)、艾維諾(Aveeno)和嬌生同名嬰兒爽身粉。

但嬌生仍持有Kenvue 90%股份，這意味著它目前可以總體控制分拆公司的業務方向。嬌生公司將在今年底前減少其Kenvue持股。

Kenvue股價在5月上市時表現強勁，但之後一直陷入困境，因為投資人質疑，隨著消費者減少支出，該公司憑藉其標誌性品牌還能實現多少成長。自上市以來，Kenvue股價已下跌超過7%，市值降至約479億元。

與最近其他IPO不同之處，在於Kenvue已經獲利。

該公司第2季銷售額為40.1億元，高於預期的39.6億元，較去年同期成長5.4%。

當季淨利4.3億元，合每股23分，而去年同期為6.04億元或每股35分。不計某些項目，調整後每股獲利為32分，高於預期的30分。

Kenvue預計2023年銷售額將成長4.5%至5.5%。全年調整後獲利預期在每股1.26元至1.31元間。

Kenvue在4月IPO時表示，預計到2025年全球年銷售額成長率約為3%至4%。

Kenvue的IPO仍然讓嬌生公司對其滑石粉嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品致癌的數千起指控負有責任。這些產品屬於嬌生公司的消費者健康業務，也就是現在的Kenvue。但根據該公司1月的IPO文件，分拆後的獨立公司將僅承擔在美國和加拿大以外地區產生的與滑石粉相關的責任。

Kenvue CEO蒙貢(Thibaut Mongon)上個月在德銀全球消費者會議上表示，美國和加拿大以外的地區只有「極少」訴訟，「我們現階段認為影響不大」。

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