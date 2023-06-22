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樂觀情緒消退 股指連跌三日

財經新聞組／綜合報導

美股繼續下跌，投資人從上周的反彈行情中稍作喘息，並對Fed主席鮑爾關於通膨的最新言論進行評估。

道瓊工業平均指數下跌102.35點或0.3%至3萬3951.52點。史坦普500指數下跌23.02點或0.52%至4365.69點；那斯達克綜合指數下跌165.1點或1.21%至1萬3502.2點。這是三大指數連續第3天下跌。

部分因對人工智慧(AI)的熱情而表現出色的主要科技股回落。聯邦貿易委員會(FTC)宣布對其起訴後，線上零售商亞馬遜下跌0.76%；FTC表示，亞馬遜欺騙了數百萬購物者註冊Prime，然後阻止他們取消訂閱。今年上漲近200%的輝達下跌1.74%。谷歌母公司Alphabet和Netflix都下跌超過2%。

此外，在航運巨頭公布上季營收低於預期後，聯邦快遞下跌2.51%。休閒房車製造商溫尼貝戈第3季營收未達預期，股價下跌1.28%。

鮑爾表示，隨著Fed試圖對抗通膨，未來可能會進一步升息。這些言論是在上周Fed利率政策會議結束後發表的，當時Fed在連續10次升息後暫緩升息。然而，官員們表示，今年可能還會出現兩次1碼的升息。

西德州中質原油(WTI)收漲1.88%至每桶72.53美元，盤中觸及6月8日以來最高水平。本月上漲6.52%，可望創下2022年10月以來最佳單月表現。

指數 升息 營收

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