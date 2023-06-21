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股指持續走低 道指跌245點

財經新聞組／綜合報導

美股在本周第一個交易日下跌，將市場推向一年多以來未見水平的漲勢暫作喘息。

道瓊工業平均指數下跌245.25點或0.72%至3萬4053.87點。史坦普500指數下跌20.88點或0.47%至4388.71點。那斯達克綜合指數下跌22.28點或0.16%至1萬3667.29點。由於六月節假期，股市19日休市。

紐約證券交易所(NYSE)下跌家數超過上漲家數，比例為2.2比1。能源是史指中表現最差的類股，跌幅超過2%。與此同時，英特爾、Nike和波音拖累道指，跌幅均超過3%。

相較之下，房屋建築商在強於預期的住房報告後表現出色。PulteGroup、D.R. Horton和Lennar分別上漲超過1%。輝達也逆勢上漲2.61%。

投資結束強勁的上周走勢，史指觸及2022年4月以來最高水平；聯手那指同創3月以來最佳單周表現，全周上漲2.6%；以科技股為主的那指則是上漲3.25%。

投資人似乎接受了Fed上周決定跳過6月升息的決定。根據美國個人投資者協會(AAII)的數據，在截至6月14日當周，投資人看漲情緒從幾周前的27.4%上升至45.2%，為2021年11月以來最高水平。

交易員吸收了高於預期的5月美國房屋開工數據。上個月有163萬套新屋開工，高於《道瓊》調查經濟學家預期的139萬套。

投資 指數 道瓊

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