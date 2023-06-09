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別押央行降息 科技股風險高

財經新聞組／綜合報導

摩根大通資產管理公司表示，如果通膨繼續維持偏高走勢，各國央行將更加難以確定還能如何促進經濟成長。

小摩資產管理EMEA(歐洲、中東和非洲)市場首席市場策略師沃德(Karen Ward)表示，投資人過於樂觀，認為央行會降息以支持經濟成長。她打賭最後投資人將被迫撤回這些押注。

她說，「我最擔心的一件事是，利率市場對央行能夠先發制人地降息有點過於興奮。市場已經開始減少一些降息押注，但我認為這種情況將繼續下去。」

過去一個月，優於預期的美國經濟數據導致投資人對Fed將很快降息失去信心。與Fed會議日期連動的掉期合約反映出，Fed最快可能在本月降息；但現在投資人的預期是6月暫停升息，7 再次升息。

越來越多投行開始認為Fed短期內不會降息。高盛集團和巴克萊銀行等大型投行建議客戶，Fed可能不會那麼激進地降息。包括東方匯理(Amundi SA)和百達資產管理公司(Pictet Asset Management SA)在內的一些歐洲大型基金管理公司也正與央行即將放鬆政策的看法反向操作。

Fed主席鮑爾長期以來一直建議市場不要押注降息，他說通膨前景並不支持降息。雖然部分交易員已經撤回了對降息的押注，但掉期交易仍在定價年底前Fed會有降息的動作。

沃德表示，降息預期的消退將使大型科技股的估值面臨風險。出於這個原因，她建議應該減少對美股的投資，並在其他地方增加投資，以實現投資組合多元化。

這位摩根大通策略師還表示，自新冠疫情和俄烏衝突以來，歐洲的估值發生重大變化，她現在對該市場的看法為10年來最樂觀。（財經新聞組）

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