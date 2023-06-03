美股隨AI熱上漲 掃空Fed升息和經濟疑慮 法人分析：這幾檔沒漲才驚訝

美國5月就業數據展現投資人期望不冷也不然的最佳結果。（美聯社）

美國股市周五大漲，道瓊工業指數 大漲超過700點，美國就業 數據公布好消息，而聯準會（Fed）本月開會預料仍將按兵不動，展現投資人求之不得的最佳結果。通膨和利率的不確定感暫獲排除，美股可望受人工智慧（AI）熱潮繼續穩步上漲。

道瓊工業指數周五大漲2.1%，創下今年來最大單日漲幅，史坦普500指數和那斯達克 綜合指數各漲1.5%和1.1%。一周下來，史坦普和那斯達克各漲1.8%和2%。史坦普連漲三周，自去年10月谷底反彈近20%，接近牛市；那斯達克連漲六周，收在52周來高峰。

漲勢超前的費城半導體指數周五下跌0.2%，台積電ADR則小漲0.1%，一周下來，費半和台積電ADR各跌1.3%和4.2%。

隨著美股走高，華爾街有「恐慌指標」之稱的波動率指數（VIX）跌至2020年2月以來也就是疫情之前最低水準，在投資人看來這是股市趨向健康的利多跡象。

勞工部周五公布美國5月新增就業超出所料達到33.9萬，但對於評估經濟是否過熱或過冷的基金經理人來說，5月薪資增幅持平、失業率上升，代表就業出現難得一見不冷不熱的就業情況，也就是說，經濟不僅不見放緩，就連可能拖累企業獲利和股價的經濟衰退疑慮也一掃而空。

Income Research+ Management基金經理人蘭利（Jake Remley）說：「這是求知不得的結果，整體表現得好，細節也支持通膨減緩的趨勢。」

更有意思的是，強勁的就業數據幾乎沒有動搖市場預期聯準會（Fed）本月按兵不動的心理，一周下來，市場反映Fed 台北時間15日凌晨升息1碼的機率減半為28%，不過仍認為7月有可能再升息1碼（0.25個百分點）。

史坦普500指數今年來已上漲11.5%，那斯達克綜合指數更大漲26.5%，已有投資人議論是否該獲利了結。Ned Davis研究最近報告中指出，美股再漲空間有限，前五檔大型股合計占標準普爾500指數指數權重24.7%，創下自1972年以來的新高，這表示如果其中一兩檔出現閃失，大盤可能會受到更大的波及。

不過，避險基金InfraCap執行長哈菲爾德（Jay Hatfield）深信，AI熱潮將繼續帶動大型股。他也繼續加碼輝達（Nvidia）、微軟、Alphabet股票 。他說：「我們100%相信AI榮景，到年底這些股票若沒有顯著上漲，我會感到驚訝。」

AI進展撑起這波大型股漲勢，其中輝達今年大漲約170%，市值最大的蘋果和微軟也都漲逾40%。