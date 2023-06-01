今年房價跌幅 估將低於預期

雖然普遍預期利率將會長時間保持偏高水平，但今年房價跌幅將低於之前預期，然後在2024年停滯不前。(Getty Images)

路透對房地產 分析師調查指出，雖然普遍預期利率 將會長時間保持偏高水平，但今年房價 跌幅將低於之前預期，然後在2024年停滯不前。

即使Fed推動40年來最激進的緊縮周期，但平均房價從最近的峰值只下跌5%，與疫情期間45%的漲幅相比幾乎不成比例。

房市是對利率最敏感的經濟部門之一，這種韌性在很大程度上歸因於房屋供應十分緊張，預計至少在未來6個月內不會緩解。

路透在5月15日至30日期間對30位房地產分析師進行調查顯示，房價在連續8個月下跌後於3月恢復上漲，預估今年將平均下跌2.8%。低於3月預測的4.5%降幅。

即使由高點跌至低點的9%跌幅，也不到2007-2008年全球金融危機期間衰退的三分之一，讓購屋族徒呼負負。

諮詢公司Capital Economics房地產經濟學家霍爾(Sam Hall)表示，「展望未來，房價還有進一步下跌的空間。負擔能力仍然緊張，經濟疲軟將打壓購屋族信心。」「由於供應可能會持續緊張，房價可能不會像之前預期的那樣下跌。」

房價上漲以及消費者通膨率居高不下顯示，Fed在將其關鍵利率從2022年初的近零調升至5.00-5.25%後，至少將維持利率不變至2023年底，從而對房貸利率施加上行壓力。

30年期固定房貸利率目前約在6.7%，預計2023年全年平均為6.2%。由於預期Fed屆時將降息，2024年將下滑至5.5%。

這些高房貸利率限制了住房供應，給房價和需求帶來了上行壓力。

BMO資本市場資深經濟學家古堤瑞(Sal Guatieri)說，「即使房貸利率自2021年以來翻了一倍以上，但業主並沒有被迫出售，因為大多數人都有工作，而且許多人不願將房屋掛牌，因為他們在長期房貸上享有不錯的優惠。」