我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

今年房價跌幅 估將低於預期

財經新聞組／綜合報導
雖然普遍預期利率將會長時間保持偏高水平，但今年房價跌幅將低於之前預期，然後在2024年停滯不前。(Getty Images)
雖然普遍預期利率將會長時間保持偏高水平，但今年房價跌幅將低於之前預期，然後在2024年停滯不前。(Getty Images)

路透對房地產分析師調查指出，雖然普遍預期利率將會長時間保持偏高水平，但今年房價跌幅將低於之前預期，然後在2024年停滯不前。

即使Fed推動40年來最激進的緊縮周期，但平均房價從最近的峰值只下跌5%，與疫情期間45%的漲幅相比幾乎不成比例。

房市是對利率最敏感的經濟部門之一，這種韌性在很大程度上歸因於房屋供應十分緊張，預計至少在未來6個月內不會緩解。

路透在5月15日至30日期間對30位房地產分析師進行調查顯示，房價在連續8個月下跌後於3月恢復上漲，預估今年將平均下跌2.8%。低於3月預測的4.5%降幅。

即使由高點跌至低點的9%跌幅，也不到2007-2008年全球金融危機期間衰退的三分之一，讓購屋族徒呼負負。

諮詢公司Capital Economics房地產經濟學家霍爾(Sam Hall)表示，「展望未來，房價還有進一步下跌的空間。負擔能力仍然緊張，經濟疲軟將打壓購屋族信心。」「由於供應可能會持續緊張，房價可能不會像之前預期的那樣下跌。」

房價上漲以及消費者通膨率居高不下顯示，Fed在將其關鍵利率從2022年初的近零調升至5.00-5.25%後，至少將維持利率不變至2023年底，從而對房貸利率施加上行壓力。

30年期固定房貸利率目前約在6.7%，預計2023年全年平均為6.2%。由於預期Fed屆時將降息，2024年將下滑至5.5%。

這些高房貸利率限制了住房供應，給房價和需求帶來了上行壓力。

BMO資本市場資深經濟學家古堤瑞(Sal Guatieri)說，「即使房貸利率自2021年以來翻了一倍以上，但業主並沒有被迫出售，因為大多數人都有工作，而且許多人不願將房屋掛牌，因為他們在長期房貸上享有不錯的優惠。」

利率 房價 房地產

上一則

桑默斯：Fed須再升息2碼

下一則

AI科技5月助力 那指全月升5.8%

延伸閱讀

路透調查：沙國料將調降7月外銷亞洲原油價格

路透調查：沙國料將調降7月外銷亞洲原油價格
CalHFA 提供住房免費諮詢和教育

CalHFA 提供住房免費諮詢和教育
大學點持槍搶劫 警逮5嫌

大學點持槍搶劫 警逮5嫌
紐約法拉盛阻罪項目施行2周 5嫌簽「刑事入侵通知」

紐約法拉盛阻罪項目施行2周 5嫌簽「刑事入侵通知」

熱門新聞

台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

2023-05-26 14:05
輝達股價周四創新高，共同創辦人黃仁勳的財富一天內膨脹64億美元到340億美元，創下新高。（美聯社）

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

2023-05-25 20:27
聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16

超人氣

更多 >