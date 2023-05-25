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是否續升息？ Fed意見分歧

財經新聞組／綜合報導
Fed對是否需要再升息意見分歧。（路透）
Fed對是否需要再升息意見分歧。（路透）

Fed會議紀錄顯示，官員在上次會議上對利率的走向存在分歧，有些成員認為有必要進一步升息，而另一些成員則預計經濟成長放緩將消除進一步收緊政策的必要性。

雖然一致決定將基準利率調升25個基點，但對下一步應該採取的行動存在分歧，傾向於採取不那麼激進的政策。

最後，制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)投票決定從其會後聲明中刪除一個關鍵詞，也就是「額外的政策緊縮可能是適當的」。

Fed現在似乎正在轉向一種更加依賴數據；因此無數因素將決定升息周期是否繼續。

會議紀錄指出，「與會者普遍表示不確定政策收緊程度可能是合適的。」「許多與會者在這次會議後強調了保留選擇性的必要性。」

從本質上講，辯論歸結為兩種情況：「某些」成員所提倡的一種觀點認為，降低通膨的進展「緩慢得令人無法接受」，需要進一步升息；另一個得到「幾位」FOMC成員支持，認為經濟成長放緩，「本次會議後可能沒有必要進一步收緊政策」。

會議紀錄沒有指明個別成員，也沒有用具體數字量化「某些」或「幾位」。然而，按照Fed的說法，「某些」被認為不僅僅是「幾位」。會議紀錄指出，成員們一致認為，相對於Fed目標，通脹「大幅升高」。

即使對未來的預期各不相同，但似乎一致認為，Fed自2022年3月以來升息10次、總共升息5個百分點的路徑不再那麼確定。

紀錄指出，「鑑於FOMC在就業最大化和物價穩定方面的目標面臨的突出風險，與會者普遍指出密切關注即將到來的訊息及其對經濟前景的影響的重要性。」

FOMC官員還花了一些時間討論銀行業問題。會議紀錄指出，成員們已準備好使用工具來確保金融體系有足夠的流動性來滿足其需求，並表示收縮可能會在第4季開始。

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