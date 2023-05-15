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「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

債限陷僵局 4兆美元美債恐變定時炸彈

編譯湯淑君／綜合報導

萬一舉債上限之爭觸動美國債務違約，持有大量美國公債的銀行可要倒大楣了。據估計，過去20年來，銀行總計持有大約4兆美元的美國公債，這些美債可能變成進入倒時計時的定時炸彈。

財經網站MarketWatch報導，美國公債市場規模約24兆美元，而銀行這20年來不斷增持美債，截至今年3月止持有總額已增至4兆美元左右。

美國公債向來被視為「零風險」安全資產，因為沒人相信美國有債務違約之虞，銀行就無需額外提撥資本來抵銷美國倒債可能招致的損失。主管當局認定美債風險權重為0%。

然而，最近美國財長葉倫警告，倘若國會未能及時達成協議、提高現為31.4兆美元的債限，最快6月1日聯邦政府就面臨沒錢償債的「大限日」。

美國的銀行業正處於多事之秋，區域性銀行一方面遭遇存款流失的困境，一方面又得避免被迫賣出資產籌錢。聯準會（Fed）過去一年多來大幅升息，已導致銀行持有的資產價值陡降。

債限僵局引發市場緊張，從美國短期國庫券可見端倪。民主黨籍眾議員Sean Casten指出，在「大限日」之前與之後到期的國庫券，殖利率差距竟超過300個基點。

根據FactSet的資料，美國1個月期國庫券12日的殖利率約5.53%，3個月期為5.17%。儘管主管當局鼓勵銀行持有這些短期公債，以支應流動性需求，但持有者萬一在市場動盪之際被迫賣出這些證券，可能損失慘重。

而且，Casten提到，萬一美國真的債務違約，恐連累更多銀行倒閉，特別是美債的風險權重從0%提高的話。

他向MarketWatch表示，假設銀行持有的4兆美元美債的風險權重提高到4%，這些銀行就必須增提合計約1,600億美元的準備金來抵銷可能的曝險；假如提高到上限8%，就增加到3,200億美元。

美國銀行業分析平台Visbanking創辦人Brian Pillmore形容，這項成本「巨大無比」。因為，美債風險權重若是提高，銀行不僅可能必須增資，也因為銀行持有的政府擔保證券在政府倒債後，交易價格也將大打折扣。

金融法規專家、MRV Associates管理合夥人Mayra Rodriguez Valladares表示，風險權重是否調整，取決於萬一債務違約後美國債信評等會被降到什麼地步，況且，在那種情境下，銀行也沒什麼好的選項。

他說：「你可以設法增資，那在債務違約風暴中是件恐怖的事；或者，你也可設法拋售風險較高的資產，像是證券化資產或其他需要更多資本的投資。那真的是未知領域。」

美國主權債信評等現為最頂級的「AAA」，但在2011年那次債限惡鬥中，遭信評公司S&P Global調降一級，降至「AA+」，震驚全球金融市場。

殖利率 證券 國債

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