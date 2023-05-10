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電動車新創業者賣得多虧愈多 現金續狂燒前景堪慮

特斯拉德州鋰精煉廠動土

編譯劉忠勇／綜合報導
特斯拉位於德州的鋰精煉廠周一舉行動土典禮。（路透）
特斯拉位於德州的鋰精煉廠周一舉行動土典禮。（路透）

特斯拉（Tesla）位於德州的鋰精煉廠周一舉行動土典禮，執行長馬斯克表示，到2025年，這座廠生產的鋰足供100萬輛電動車所需，成為北美最大的鋰加工廠。

這座鋰精煉廠投入複雜的鋰精煉和加工領域，將特斯拉的事業擴大到造車以外領域。馬斯克表示，如果特斯拉想要實現宏大的電動車銷售目標，這是必要之舉。

馬斯克在周一的動土儀式上說：「展望未來幾年，電動車發展的一個根本障礙是電池級鋰的供應。」馬斯克表示，特斯拉希望在明年完成建廠，大約一年後實現全面生產。

特斯拉將成為北美地區唯一自行精煉鋰的唯一車廠。目前，中國大陸在鋰在內的許多關鍵礦物的加工領域占有主導地位。

馬斯克並沒有具體說明精煉廠每年的鋰加工量，但他表示特斯拉將繼續向供應商採購鋰，包括Albemarle和Livent。

馬斯克說：「我們打算繼續使用鋰供應商，所以這不代表特斯拉會全部自己做。」

Albemarle也計劃在南卡羅來納州建設一座鋰加工廠，每年可以提煉10萬噸的鋰，預計明年開始動工，2025年以後量產。

馬斯克並未說明特斯拉從哪裡取得鋰原礦──即所謂的鋰輝石精礦，目前已知特斯拉和Piedmont Lithium 和其他公司簽署供應協議。

特斯拉表示，他們避免使用鋰業常用的傳統精煉過程，這過程依賴硫酸和其他強烈化學物質，未來將採用對環境更友善的材料，例如重碳酸鈉。

2020年，馬斯克曾告訴股東，特斯拉已獲得了內華達州1萬英畝土地的使用權，希望利用這土地的黏土礦床生產鋰，這將是自黏土提煉鋰商業化的創舉。

特斯拉在德州布局甚深，除精煉廠外，該公司總部也於2021年從加州遷至德州。馬斯克的其他公司，包括SpaceX和地下挖掘公司Boring，也在德州有事業。

特斯拉 馬斯克 德州

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