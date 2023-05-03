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布蘭特油價跌破75美元 經濟前景黯淡加深疑慮

編譯易起宇／綜合外電
國際油價近來跌跌不休，布蘭特原油價格3日跌破每桶75美元，西德州也一度失守70美元大關。 （路透）
國際油價近來跌跌不休，布蘭特原油價格3日跌破每桶75美元，西德州也一度失守70美元大關。 （路透）

國際油價3日延續前一天大跌5%的頹勢，布蘭特原油價格一度跌破每桶75美元關卡，西德州原油也失守70美元關卡，為3月來首見。美國經濟可能衰退，令人看壞石油需求前景，投資人也正在避開風險較高資產。

根據彭博資訊的報價，布蘭特原油7月期貨3日盤中大跌2.4%至每桶73.5美元，跌破每桶75美元關卡，前一天已收在3月24日來低點的75.32美元。西德州中級原油6月期貨3日盤中一度跌2.6%至69.79美元。

國際油市今年來的復甦之路相當崎嶇，儘管中國解除防疫清零政策，石油輸出國組織（OPEC）和盟國俄羅斯也進行大規模減產，但對美國經濟可能走向衰退的擔憂，以及對俄國是否有能力在俄烏戰爭持續延燒之際維持原油出口的質疑，已導致油價下跌。

摩根士丹利3日下修對布蘭特價格的預測，且一路看壞到明年第3季。以Martijn Rats為首的分析師團隊在報告中表示，今年下半年的展望疲軟，到明年初也不會見到供應緊俏的情況，預估今年第3季布蘭特每桶為77.5美元，比之前的預估值一口氣少了12.5美元，第4季會再跌到每桶75美元，也比先前預測的少了12.5美元。至於明年價格會比今年高，但也低於先前的預測。

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