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房市早春 房貸利率回檔

編譯任中原／綜合報導
美國房貸利率從高檔回落，房市出現早春信號。（美聯社）
美國房貸利率從高檔回落，房市出現早春信號。（美聯社）

美國房貸利率從高檔回降，已使房市出現早春信號。30年期平均房貸利率已由去年11月時的7%以上，回降整整1個百分點，主因聯準會（Fed）釋放出升息接近終點的訊息，帶動股、債市場雙漲，金融情勢趨於寬鬆，為房市帶來一批新買主。

華爾街日報（WSJ）報導，美國抵押貸款銀行家協會（MBA）數據顯示，去年底以來房貸申請件數已增加15%，借新還舊案增加50%，主因房貸利率下降。全美地產經紀商協會指出，12月簽約待過戶住宅銷售量增加2.5%，是半年來首次回升。房仲公司Redfin的數據顯示，民眾連繫房仲業者並展開購屋流程的數量，也從去年11月的低點回升。

目前房貸利率仍遠高於一年前的3%，但房貸業者表示「利率的確下降1個百分點，沒有人會抱怨，反而相當高興」。

房市解凍，是經濟體系回應最近金融情勢趨鬆的指標。今年來由於通膨下降，且市場預期美國不會陷入衰退，激勵股、債雙漲，金融情勢因而轉鬆。但Fed表示寧願干冒經濟衰退的風險，仍將繼續升息以壓低通膨。高利率本身以及可能引發的衰退，都不利房市復甦。

去年Fed大幅升息，迫使房市買家及賣家雙雙退場，住宅銷量劇減，房價也從頂峰回跌；到去年11月止，房價已連跌五個月。但高盛經濟學者預測，跌勢最重的時段已經結束，房市對經濟成長的拖累程度將減輕。

住宅建商已提供優惠辦法來促銷完工的住宅。全美住宅建量最大的建商D.R. Horton主管表示，今年頭幾周售屋活動升溫，預料第1、2季進入春季熱銷期後，銷量將大增加。

房仲業者表示，買家對於利率升高將使房貸利息負擔加重，已經有所調適；一些買家預期未來利率將續降，可以透過借新還舊來減輕利息負擔。

不過房市隱憂不少，包括利率會再升，房價仍偏高，都侵蝕買家的負擔能力；而且賣方也減少推屋量，迫使有能力的買家搶購，一般買家更難找到合適的標的。

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