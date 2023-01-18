特斯拉 私有化 馬斯克 成被告

馬斯克和特斯拉將於17日在舊金山出庭審理一起案件，該公司股東聲稱他們被馬斯克2018年聲明所誤導，該聲明稱資金「已獲確保」以將這家電動車 製造商私有化。該訴訟要求在馬斯克於2018年8月7日發布推文後的幾天內買賣特斯拉股票的股東獲得賠償。

艾默生電氣出價76億收購NI

美國工業和軟體公司艾默生電氣公司(Emerson Electric Co)提出以76億元的企業價值收購自動化測試設備製造商NI Corp。艾默生每股53元的出價比NI 13日收盤價每股46.97元溢價約13%。總部位於德州的NI前身為National Instruments，專門製造自動化測試和測量工具。

赫茲電動車租給歐Uber司機

汽車租賃公司赫茲(Hertz)表示，到2025年時將提供多達2.5萬輛電動車(EV)供歐洲各國首都的叫車公司Uber司機租用。租賃協議內容將包括特斯拉和Polestar的車型，將於本月起在倫敦開始，到2025年，赫茲將在倫敦增加1萬多輛電動車，Uber司機將能夠租用這些電動車。

投行業務佳 大摩獲利超預期

摩根史坦利第4季獲利超出分析師預期，因為該投資銀行業務受到市場波動的提振，抵消了交易低迷帶來的衝擊。投資銀行業務放緩拖累了淨收入，使第4季營收下降12%至127億元。在調整後的基礎上，該行每股攤薄獲利為1.31元，高於分析師預期的每股1.19元。

美商銀CEO：消費者狀態佳

美國商銀CEO莫伊尼漢(Brian Moynihan)在達沃斯世界經濟論壇(WEF)年會期間表示，美國消費者仍處於「相當不錯的狀態」，即使Fed繼續從系統中撤出過剩流動性，他們的工資也在增加。他指出，消費者正在花錢，工資也在增加，坦白說仍有很多紓困措施；就連社安支出也在高速增加。

聯合利華CEO：物價未觸頂

消費品巨頭聯合利華CEO喬普表示，短期內物價可能會繼續上漲。喬普指出，「過去18個月我們看到巨大的投入成本壓力。遍及石化衍生產品、農業衍生產品、能源、運輸、物流等等。」「目前我們可能正處於通膨峰值附近，但可能不是物價峰值。」