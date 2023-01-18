我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉私有化 馬斯克成被告

馬斯克和特斯拉將於17日在舊金山出庭審理一起案件，該公司股東聲稱他們被馬斯克2018年聲明所誤導，該聲明稱資金「已獲確保」以將這家電動車製造商私有化。該訴訟要求在馬斯克於2018年8月7日發布推文後的幾天內買賣特斯拉股票的股東獲得賠償。

艾默生電氣出價76億收購NI

美國工業和軟體公司艾默生電氣公司(Emerson Electric Co)提出以76億元的企業價值收購自動化測試設備製造商NI Corp。艾默生每股53元的出價比NI 13日收盤價每股46.97元溢價約13%。總部位於德州的NI前身為National Instruments，專門製造自動化測試和測量工具。

赫茲電動車租給歐Uber司機

汽車租賃公司赫茲(Hertz)表示，到2025年時將提供多達2.5萬輛電動車(EV)供歐洲各國首都的叫車公司Uber司機租用。租賃協議內容將包括特斯拉和Polestar的車型，將於本月起在倫敦開始，到2025年，赫茲將在倫敦增加1萬多輛電動車，Uber司機將能夠租用這些電動車。

投行業務佳 大摩獲利超預期

摩根史坦利第4季獲利超出分析師預期，因為該投資銀行業務受到市場波動的提振，抵消了交易低迷帶來的衝擊。投資銀行業務放緩拖累了淨收入，使第4季營收下降12%至127億元。在調整後的基礎上，該行每股攤薄獲利為1.31元，高於分析師預期的每股1.19元。

美商銀CEO：消費者狀態佳

美國商銀CEO莫伊尼漢(Brian Moynihan)在達沃斯世界經濟論壇(WEF)年會期間表示，美國消費者仍處於「相當不錯的狀態」，即使Fed繼續從系統中撤出過剩流動性，他們的工資也在增加。他指出，消費者正在花錢，工資也在增加，坦白說仍有很多紓困措施；就連社安支出也在高速增加。

聯合利華CEO：物價未觸頂

消費品巨頭聯合利華CEO喬普表示，短期內物價可能會繼續上漲。喬普指出，「過去18個月我們看到巨大的投入成本壓力。遍及石化衍生產品、農業衍生產品、能源、運輸、物流等等。」「目前我們可能正處於通膨峰值附近，但可能不是物價峰值。」

電動車 特斯拉 馬斯克

上一則

美股恐慌指數已跌至20以下 策略師憂股市這波反彈將盡

下一則

LVMH市值衝4340億美元

延伸閱讀

特斯拉工程師揭秘辛：「自駕」宣傳影片不實

特斯拉工程師揭秘辛：「自駕」宣傳影片不實
官員：特斯拉、比亞廸、現代都將在印尼投資電動車業

官員：特斯拉、比亞廸、現代都將在印尼投資電動車業
擠下連3年稱霸BMW 特斯拉奪2022北美豪華品牌銷售王

擠下連3年稱霸BMW 特斯拉奪2022北美豪華品牌銷售王
特斯拉在美市占率下滑 大打價格戰力保龍頭地位

特斯拉在美市占率下滑 大打價格戰力保龍頭地位

熱門新聞

高盛日前決定裁撤旗下多達3200名員工。圖為1月11日高盛位於華爾街的總部辦公室。（路透）

高盛裁3200人過程曝光：30分鐘內打包、門禁卡即刻停用

2023-01-14 20:18
繳稅會影響退休生活品質，有時卻常被忽略。取自pexels

注意這些「意外之稅」 可能影響退休生活品質

2023-01-11 09:53
微軟比起其他科技巨人較晚裁員。路透

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

2023-01-17 17:52
特斯拉股價連連下跌之際，馬斯克接下推特忙得焦頭爛額。個人資產直直墜。(路透)

馬斯克身價損失破金氏紀錄 慘的是…可能永別「世界首富」

2023-01-12 19:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨大逆轉 克魯曼：輪到悲觀者難自圓其說

2023-01-14 14:16
特斯拉近日來股價走勢強彈，分析師認為主要反映技術面因素。（路透）

從黑熊翻身變紅牛 特斯拉股價逆轉勝有原因

2023-01-10 05:43

超人氣

更多 >
好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮

好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗