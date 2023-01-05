石油雙雄 去年暴賺近千億

受惠化石燃料價格飆漲，埃克森美孚去年獲利估逾560億美元。 （美聯社）

在俄羅斯入侵烏克蘭後，化石燃料價格飆漲讓美國石油 巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）和雪佛龍（Chevron）受惠，兩家公司2022年的獲利總和預估逼近1000億美元。

金融時報報導，研究機構SP Capital IQ彙整的華爾街預估數據顯示，埃克森美孚去年獲利估超過560億美元，雪佛龍估超過370億美元，兩者獲利預料創新高，獲利總和估達930億美元。

這兩家公司頂住維權人士和部分股東的壓力，他們曾被要求放棄石油與天然氣這項核心事業和減少碳排。現在，埃克森美孚和雪佛龍認為，這筆意外之財就是他們維持經商模式的最佳證明。

兩家公司大幅扭轉18個月前的情勢，彼時他們仍在疫情拖累油價 大跌下努力復甦，而且他們提出的氣候策略遭毒舌股東抨擊，使他們大受打擊。埃克森美孚去年5月面臨維權投資人、避險基金公司Engine No. 1的挑戰，失去對三席董事席次的控制權，此時埃克森美孚和雪佛龍承受的壓力達到頂點。

這兩者在很大程度上頂住要求他們大幅調整策略的聲浪。埃克森美孚執行長伍茲（Darren Woods）近來表示，去年獲利大增，證明該公司走在正確的路上。

埃克森美孚近來公布，2024年前預計買回價值500億美元的庫藏股，之前買回約150億美元的庫藏股也算在內。該宮公司並在去年初加發股利。雪佛龍也將買回價值約150億美元庫藏股。

美國總統拜登 的國際能源顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）去年12月向金融時報表示，聚焦在買回庫藏股不是「美式作風」，認為能源業者應採取更多行動擴大供應和壓低油價。