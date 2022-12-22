傳特斯拉 下季凍結人事

新聞網站《Electrek》引述知情人士的話報導，下季電動車製造商特斯拉將迎來另一波裁員潮，還將凍結招聘。目前特斯拉投資人對CEO馬斯克分心管理推特表達擔憂；他在10月以440億元收購這個社交媒體平台。此外，分析師也調降該股目標價，擔心中國需求疲軟將影響明年交車量。

德結束對谷歌新聞訴訟

德國卡特爾辦公室表示，在科技巨頭谷歌做出多項有利於出版商的改變後，該辦公室已結束針對其線上新聞服務的訴訟。該辦公室表示，谷歌已經放棄將Google News Showcase整合到一般搜索中的計畫，並改變了合約內容，以確保出版商在維護其附屬版權時不會遇到困難。

Palantir與英國防部 簽巨約

軟體公司Palantir Technologies Inc已與英國國防部簽署一項為期3年、價值7500萬英鎊的協議，將其海外軍事工作擴展到烏克蘭戰爭。Palantir將協助處理軍事行動和情報，在幾年前開始與皇家海軍進行小範圍試點後，進一步擴大整個國防部對其軟體的採用範圍。

利率 續降 再融資需求增6%

上周房貸利率再次下降，雖然這對提振購屋者需求沒有多大幫助，但確實促使屋主尋求節省每月還款額。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸再融資申請較前周增加6%。 然而，成交量仍較一年前同周低85%。符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.42%降到6.34%。

高折扣和需求 Nike股價大漲

Nike股價飆升逾12%，因投資人擺脫了這家運動服裝巨頭的獲利率壓力，轉而關注該公司努力解決近幾季困擾其業務的庫存問題。在20日公布優於預期的上季業績後，至少有12家券商調升了該股的目標價，受惠於更高的折扣和北美的強勁需求。獲利率雖下跌，但降幅低於預期。

AMC指不收購Cineworld

連鎖影院AMC Entertainment Holdings表示，在與某些貸方進行初步談判後，它不再就收購破產的Cineworld Group進行談判。AMC表示，稍早時的討論主要集中在收購Cineworld在美國和歐洲的某些影院資產，部分資金將經由發行其優先股和債權人提供的債務融資獲得。