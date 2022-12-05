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看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

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華爾街三巨頭看衰美股

編譯任中原／綜合報導

摩根史坦利（大摩）、美國銀行（BofA）及德意志銀行等華爾街三大機構都預測，明年美股史坦普500指數最多可能下跌超過20%，主因為聯準會（Fed）大幅升息，使美股面臨經濟衰退，利率展望下降及流動性風險等利空，但美股在觸底後，到明年底期間將會震盪走高。

目前史坦普500指數已從10月低點，強力反彈到4,000點附近，但分析師普遍相信這波回升只是「熊市反彈」。美銀強調Fed緊縮所引發的流動性危機，可能對美股造成壓力，大摩與德銀表示企業獲利展望向下，加上美國經濟衰退，可能引發美股賣壓。

大摩預測史坦普500指數明年1~4月將下跌24%，回到3,000~3,300點。首席美股策略師威爾森預料，這段時間因經濟衰退，許多企業將下修盈餘展望，「熊市並未結束；如果我們的盈餘預估正確，股市將會迭創新低」。他預測到明年底時，史坦普指數將回升到3,900點，但股市將大幅震盪。

美銀預測，明年美股將慘遭衰退蹂躪，第1季經濟將萎縮0.4%。史坦普500指數最低將比目前重挫24%，下探3,000點，因企業不得不調降盈餘預估。另一風險是Fed的量化緊縮（QT）措施，每個月縮減資產負債表950億美元，可能嚴重攪亂市場流動性。美銀預測史坦普500指數明年底時將回升到4,000點，但過程將激烈震盪。德銀預測明年全球股市將大跌，因為美國經濟將嚴重且持續滑坡。但德銀預料美股重挫的時間點是明年中，而非年初，史坦普500指數上半年將升至4,500點，然後於第3季大跌25%，跌到3,357點附近，因屆時經濟將陷入全面衰退，之後將回升，到明年底時約在4,500點。

美股 指數 史坦普500

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