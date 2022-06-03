獲利風險猶存 提防估值陷阱

全球股票 估值已經跌到新冠疫情 前水平，不過，巴克萊表示，投資人需謹慎對待將當前所謂的合理估值解讀為買入信號，因為通膨和疲軟的企業獲利仍構成下行風險。

巴克萊發布報告指出，史坦普500指數的遠期本益比為17.5倍，低於2019年底的19.0倍以及2014年至2019年的中值17.2倍。2020年的遠期本益比峰值曾達24.2倍。

巴克萊美股策略主管德思潘迪(Maneesh Deshpande)寫道：「人們很容易得出這樣的結論：現在的估值『合理』，代表買入機會。應該抵制這種誘惑。」

他表示，當前的宏觀背景與疫情前有所不同，「坦白說，去年大部分時間裡，我們也是將疫情前水平作為指標。但那是在希望我們能夠徹底扭轉疫情影響的前提下，而這顯然沒有實現。」

此外，他還指出，全球經濟正在艱難應對供應鏈和通膨壓力，各國央行都在力抗1970年代那樣的滯脹風險，尤其是歐洲。

德思潘迪指出，從歷史上看，通膨一直是股票估值的主要驅動因素，而且主要構成下行風險。美國4月消費者物價通脹率達到接近歷史高位的8.3%，歐元區5月通脹率創下8.1%的紀錄新高，都因能源價格飆升。加上歐盟對大多數俄羅斯進口石油 實施禁令，分析師擔心這可能會加劇油市供應緊張，使油價居高不下。

他表示：「考量當前的高水平通膨，用公允價值模型顯示，估值有進一步下降的風險，估計約為10%，特別是如果通膨沒有迅速消退的話。」

與此同時，即使經濟沒有出現硬著陸，企業獲利疲軟也會對股價構成進一步威脅。德思潘迪說：「隨著通膨稅開始發揮作用，以及消費從商品轉向服務的步伐繼續加快，獲利率可能會進一步下降。不過，持續的通膨可能會支撐名目獲利。」