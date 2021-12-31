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調查：年輕投資人樂觀明年股市

財經新聞組／綜合報導

根據CNBC對百萬富翁投資人進行的調查顯示，年輕的投資人似乎對2022年的前景更加積極和樂觀。備好目前還沒有。雖然百萬富翁對經濟和股市的整體前景「幾乎都看多」，但千禧世代特別看好股票上漲的巨大潛力，同時對包括加密貨幣在內的風險交易特別感興趣。

在長達10多年的牛市後，千禧世代已和Z世代同時成為股市投資主力。有些千禧世代正進入生命的第4個10年，擁有可觀的財富。

對美國自1970年代和1980年代初以來從未見過的通膨，對千禧世代而言很新鮮。以往低通膨的世界為現在備受到威脅的成長型股票帶來高回報，不禁令人思考：年輕的投資人是否對股市不可避免的漲跌有足夠的經驗。

調查數據顯示，48%的千禧世代希望在未來12個月內增加對加密貨幣的投資。對許多人來說，這是對加密貨幣的加倍肯定，因為調查發現，超過半數的千禧世代百萬富翁表示，他們的財富中至少有一半是加密貨幣。

此外，52%的千禧世代認為史坦普500指數明年至少會上漲10%；有39%的人更樂觀預計漲幅將超過15%。這是其他世代對未來12個月股市漲幅預期的3倍多。

然後，61%的千禧世代認為明年經濟會更加強勁；總共有93%的人認為經濟會更加強勁，而所有世代的百萬富翁這項比率為41%。

這項調查由Spectrem Group執行，調查了750名擁有100萬元以上可投資資產的美國人。但千禧世代是其中最小的人口樣本，在接受調查的750名美國富人中只有31人。

Spectrem Group研究主管韋恩(Tom Wynn)說，「千禧世代並不是一個龐大的樣本，找到一些方向就足夠了；而且我們發現，在調查中他們總會出現。不知道是理想主義者或只是對事物有不切實際的看法，但他們總是非常不同。」

投資 貨幣 股票

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