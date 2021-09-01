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微軟10月5日起正式推出Win 11 符合條件PC可免費升級

財經新聞組╱綜合報導
微軟Windows 11全新界面，圖標在工具列置中。（微軟官網）
微軟Windows 11全新界面，圖標在工具列置中。（微軟官網）

微軟宣布，自10月5日起符合條件的PC可免費升級最新版本桌面操作系統Windows 11。

自1985年起發表的Windows系統仍然是微軟重點業務。在第4財季帶進66億元營收，占該公司軟體和硬體總銷售額的14%。Windows 11的成功發表可以進一步確保這個部門的前景，這也有助微軟的其他業務，像是Azure和Office。

Windows行銷總經理伍德曼(Aaron Woodman)貼文指出，與過去的更新一樣，微軟將依據使用中的設備數據和其他因素來確定哪些設備將首先獲得升級。

在目前運作Windows 10且具備運作Windows 11所需組件的電腦上，Windows更新功能會在可以升級時主動通知使用者。用戶也可在電腦中點選「設置 > 系統 > Windows更新」以手動檢查是否升級已準備就緒。伍德曼預計所有滿足Windows 11條件的設備將在2022年年中獲得免費升級。

Windows 11帶來更具現代感的外觀，圓滑邊框(rounded corners)和App圖標展示在工具列中間；新的音效不再那麼刺耳。微軟也重新設計「開始」欄位、應用商店和設定App，更容易在螢幕上排列多個App窗口。Android App將經由亞馬遜的Appstore提供。微軟面臨來自谷歌Chrome操作系統的Chromebook日益激烈的競爭，而Chromebook能夠運作Android App。

由於前幾代系統仍受歡迎，也不能保證每個人都想升級到新版操作系統。微軟於2015年發布Windows 10，是歷來在世代更新之前使用時間最長的Windows版本，也是世上最受歡迎的PC操作系統，每月有13億台設備使用。微軟將繼續支持Windows 10到2025年，如果用戶的PC無法運作Windows 11並且也不想購買新PC，該公司建議人們繼續使用Windows 10。

微軟 App Android

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