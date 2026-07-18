全球熱浪 肆虐，歐洲許多人不敵酷熱喪生。中國在2026上半年已經運送高達38億美元的空調設備救急，運到氣候炙熱的歐盟 國家。

歐洲在過去夏季沒有近年來酷熱，不需空調可以忍受。但是今夏氣溫經常超過華氏百度而且居高不下。目前只有5分之一的歐盟家庭有空調設備。

全球的熱浪可歸咎於氣候變遷。依據報導，自從2000年，熱浪的25%來自使用石化資源的碳排放，造成氣候暖化 。目前全球每日石油用量為6500萬桶（一桶為42加侖），美國每日用量為1940萬桶，其中一半提煉為汽油供應車輛及其它運輸工具。美國無限制的大量使用石油造成的碳排放汙染了空氣、破壞了生態環境、氣球暖化冰山瓦解、呼吸系統疾病等則是不容忽視。

筆者認為，減少碳排放的直接方法為減少使用石油，使用電動車取代汽油車輛為第一步。政府可資助民眾購買電動車，供給低率貸款或是退稅優惠等方式，同時加速建造充電站。汽車製造商刞可增加電動車安全性能以及續航里程，以增加對購電動車舉棋不定的購車人信心。

減少碳排放為環保的主要方式之一，減少使用石油，取代為其他能源如電力、風力、太陽能等為可行之途。安裝空調去確保人命是有必要，但是致力於環保應為全民的共識、政府帶頭推動的方向。