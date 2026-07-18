世界盃 挑起美國足球熱，1994年第一次在紐約舉辦後，引來大批西語系移民投身足球運動，洛杉磯 開始有墨西哥 及拉丁裔居民在公園球場，竪起龍門劃了界線組隊練習和比賽。有的小學還組織成球隊，穿上球衣和球鞋，在老師帶領下參加比賽。華人也不落後，目睹老青中國人投身練習賽，講粵語的老廣常練習後穿著球衣一齊去飲茶和吃港式西餐。

有球迷約好同好一齊到酒吧觀戰，眉飛色舞地為自己偶像擊掌歡呼。女球迷也不少，筆者老人公寓兩邊鄰居都是退休婦人，同是收看電視轉播的世界盃捧場客。

球王中C羅41高齢掛靴在即，留下善待球迷的美譽。梅西仍挑大任，威風不減，每場均有射門得分進帳，親自開出角球恰到好處餘威仍在。法國的姆巴佩速度驚人，腳頭準繩有力，是金靴獎不二人選，新球王接班人。挪威那位一把長金髪1.9米大漢哈蘭德連入兩球踢走巴西。英國老將凱恩亦有不錯的表現，老路縱橫，給這個老牌球隊帶來爭霸的希望。

四強賽中，西班牙擊敗法國、阿根廷逆轉勝英格蘭晉級，冠軍戰將是「西阿對決」。至於季軍爭奪戰應該比冠軍戰好看，因為已經放下冠軍包袱，心情輕鬆可以盡情表演，必好戲連臺。

今次世界盃裁判也不好當，常受到VAR電子監測的挑戰，是否越位是否犯規，慢鏡重覆時看得一清二楚，特別是把球踢入網窩卻細看鏡頭後發現有誤而被取消，科學精確推翻裁判例子令觀眾空歡喜一場，真有點折磨人。

今屆世界盃6、7月在美洲三個國家舉行，適逢炎熱夏天，每半場中間時分停賽3分鐘為補水時間，令球員小休一陣，同時讓教練指揮一番，有助球賽進行。如果FIFA通過以後可以像籃球一樣分四節進行比賽。足球是一種帶有粗獷性運動，有合法衞撞，但嚴格限制對巳控球球員侵犯，從後面剷人掃腿的都要吃牌的。非洲球員踢球有激情，動作常不乾不淨，歐洲隊相對較斯文。

下屆世界盃由西班牙、葡萄牙和摩洛哥三個足球強國合辦，未公布球隊數目及場次，希望亞洲能有更多球隊進入決賽，特別期望中國隊爭氣。