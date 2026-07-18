中華民國是個有115年歷史的獨立自主國家，先於中共 建政。有三民主義的憲法、早年已有國大代表會議，後來有民選的總統和行政院和立法院，有自己的軍隊。中共在聯合國 竊取中華民國地位後，妄圖以台獨的罪各強加在中華民國身上，迷惑不明就裡的人。

事實上世界有過東西德、南北韓的先例，台灣方面提出「一中各表」，正反映政治現實狀況，後來中共連這一個基本事實也不准許提，但中華民國就是個獨立存在世界上的一個國家，中共硬生生反對台灣獨立本身就是個偽命題。為逼台灣就範，共軍 的飛機和艦艇不斷地圍著台灣轉。如果真是一家兩兄弟，豈能以大壓小如此欺負人！

中國國民黨歷史早於1921年成立的共產黨，兩黨由合作到分裂，再聯合共同抗日再爆發內戰，台灣海峽隔著兩岸分地而治，這是有目共睹鐵般事實。小蔣總統晚期隨着民主潮流解嚴，釋放異見政治犯，自由組黨。台灣經濟上也取得重大進展，橫貫公路開通，各類工廠建成，塑膠、造船、紡織等百業興旺，教育、醫療保健享譽亞洲，成為四小龍之首。

文化軟實力由邵氏電影帶頭，台灣歌曲唱遍東南亞，鄧麗君甜美音調征服華人世界。台灣人敦厚有禮待人和藹，都是受中華五千年薰陶的民族性格。

民進黨陳水扁實現首次政府執政的輪替，台灣政治開始逐步推向成熟。但陳水扁當選總統後隨出現貪汙腐敗，馬英九隨勢而上，任內兩岸開放直航，台資進軍大陸，台胞頻頻入境旅遊探親。民進黨蔡英文及賴清德繼續執政，台灣電子半導體工業進軍全球，晶片業獨樹一幟，台灣在全球中地位日漸重要。

川普總統二度上台，美國放寬軍事武器售台限制，台灣海峽地位日益重要，台灣晶片工業大放光彩，國際地位日漸上升。日本首相高氏早苗有了「台灣有事，日本有事」口號，頗為鼓舞人心。

台灣大學政治系名譽教授名居正和入籍台灣日裔名嘴矢板明夫論及中、台關係都有準確分析和獨具慧眼的判斷，是筆者敬佩的傳媒領袖。

台灣青年人是未來社會棟梁，應該努力讀書，發揮主人翁精神，選擇心目中理想人執政，不要躺平。

不少朋友旅遊台灣後都表示印象很不錯，甚至考慮退休後移民台灣。如果台灣出現一個帶領全體人民前進的有為政府，青天白日國旗重新在南京總統府升起不是夢。