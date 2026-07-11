美國250年國慶有感

煙火秀、熱狗餐、啤酒香檳，美國不分族裔以及黨派區別，舉國上下男女老少凝聚一堂慶祝美國建國250周年。

2026年可謂多事之秋，但是這個舉國同歡的日子來得如及時雨，不只是慶祝美國踏上了重要里程碑，而是給民眾一個機會，把過去這些日子的各種煩惱及困難暫時拋棄一旁，放鬆一下與家人朋友相聚。所有的問題可再繼續面對。

美國不乏問題。有識之士認為天價的國債必須減低，否則幾年之後連社安費用都無法負擔。美國窮兵黷武的作法必須停止；美伊戰爭為第一步，需要真正的和談，而非朝令夕改出爾反爾的政策。另一方面，勿助長以色列 的軍事行動以促進中東和平。不再揚言出兵登陸古巴推翻其政權。

筆者認為在經濟上該做的事：勿玩弄所謂的對等關稅技倆，不但對減少國債無補，只會製造通貨膨脹，國際之間貿易衝突，受害者也包括美國自己的國民。川習最近的會談有所斬獲，需要繼續進行以各盡所能各取所需，視中國為戰友而非敵人，共同以維持亞洲的和平以及促進世界經濟繁榮為要務。

美國的問題不勝枚舉，筆者在以上只試舉數例，為野人獻曝關心美國的建議，期望在慶祝250周年的今後有所進展，希望大家如慶祝國慶一般的全民一心，為了美國的前途努力!