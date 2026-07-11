美國當主角 川普卻幫倒忙

美國是個體育強國，有能力辦好在本土舉行的世界盃賽事。各大城市都建有現代化的運動場，場館設施現代化，均擁有6萬個以上的座位。其中洛杉磯 、達拉斯、休士頓及亞特蘭大都是有上蓋的。亞特蘭大球館上蓋由8塊活動板塊組成，像相機快門般開合，設計新穎頗具美感。洛杉磯那座地處國際機場附近，建築物受高度限制，看台和球場建在水平線下面，只有上蓋露在地面，由特殊透明物料建成，日間透明，夜間像是塊發光瑰玉，這個新穎球場也是2028奧運主場地。

梅西球王發揮最後的光芒。在16強戰埃及 最後他射入關鍵一球，以3:2反敗為勝帶領阿根廷進入8強賽。英國隊在10人苦戰下老將凱恩勇冠三軍，戰勝了墨西哥進入8強，韌力驚人。挪威以維京人划舟強勁之力，在主將哈蘭德領導下，打垮足球王國巴西，世人為其喝采。

美國崇尚民主自由，球場氣氛良好，觀眾投入，由國旗、服飾到臉譜，充分發揮自己國家和民族的特色。場上奏國歌，展開巨幅國旗，儀式感十足，無論國家大小都受尊重。今次世界盃足球賽就是最佳國際文化的交流。

世界球迷來到自由、強大和富裕的美國，不能不分享這個大國的威勢。有效高速公路網和無遠弗屆的航空系統。商場食肆物質豐富，治安也不太壞，人們和諧相處。只因傳媒過於發達，大小好壞資訊全放在眼前，常誇大其負面性。當世界處於社會政治不穩定和經濟低迷的年代，正需要美國挺身而出，穩定國際秩序，造福人群。

16強戰遇比利時，按規定巴洛根需停賽一場，形勢有利對手比利時。川普 總統插手對巴洛根的裁決，向FIFA主席施壓，開了以政治壓力去改變球賽判決的先例，停賽處罸緩期一年執行，引起各國足協的不滿。事件激起比利時球員鬥志，以沉默靜觀其變。美國隊頓入矛盾尷尬之中，球隊中缺乏挺身而出有影響力的領袖去穩定大家情緒。巴洛根雖然可以在美比球賽中上場，但場上洛的表現失常，發揮不理想，美國全隊欠缺鬥志，情緒低迷，守門員關鍵時發生嚴重錯誤，終於以1：4大敗出局。

川普通過世界盃把足球運動推廣到全球，足球也成為美國國內第五個最受歡迎球類項目。但他為人霸道，忘記總統應有的身分，容易掉入失格之坑。