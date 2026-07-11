心繫台灣 寫給百歲父親的心裡話

爸爸：今天台灣最大的變化，不只是政治人物的更替，而是三個世代看見的三個不同世界。

第一代，大約是1930年代出生。您們經歷了抗日戰爭末期、國共內戰、國民政府來台、冷戰與反共年代。您們相信中華民族是一家人，最大的心願就是不要再打仗。因此，自然會認為：「既然都是中國人，坐下來談，不是很好嗎？」放在當時的歷史背景下，這樣的想法完全可以理解。

第二代，就是我們這一代。我們經歷台灣經濟起飛、解嚴、民主化、第一次總統直選與政黨輪替。因此，我們知道，和平重要，自由重要，民主更重要。於是開始思考：和平固然可貴，但和平應該建立在什麼樣的條件之上？

第三代，是30歲以下的年輕人。他們沒有經歷戒嚴，沒有國共內戰，也沒有反攻大陸的年代。他們從小生活在民主選舉、網路世界、全球化與自由言論的環境。因此，他們較少問：「我們是不是中國人？」而更常思考：「我的生活方式能不能繼續維持？」這就是不同世代形成的不同思考方式。

況且香港的變化，也成為許多年輕人的心理轉折點。無論各界如何解讀，它確實影響不少人對「一國兩制」的信任程度。有人因此更加擔心制度是否能長久維持，也有人認為香港與台灣不能直接相比。不同看法，今天都存在於台灣社會。

所以，今天不是大家不希望和平，而是希望和平能有可信的方法與保障。和平始終是全民共同的期待，只是大家更關心：如何才能真正維持長久和平？

如果把焦點放回政黨發展，今天國民黨最大的挑戰，並不是缺少人才，而是如何重新整合理念、完成世代交替，並提出符合未來需求的願景。任何政黨若希望重新贏得人民，特別是中間選民與年輕世代的信任，就必須提出能兼顧和平、民主、自由與安全的具體方向。唯有團結，才能凝聚社會信任；唯有回應時代，才能再次獲得人民認同。

爸爸，也許我們成長於不同年代，因此對台灣、對中國、對和平，都有不同理解。但我相信，我們共同的心願從來沒有改變，那就是希望台灣平安，人民安居樂業，下一代不必經歷戰亂，能在自由、民主與和平的環境中生活。理解彼此的成長背景，或許比急著說服彼此，更能找到共同的未來。

心繫台灣，不只是關心今天，更是共同思考下一代希望生活在什麼樣的台灣。我相信，只要彼此願意傾聽、互相理解，在共同珍惜和平的基礎上，尊重民主、自由與多元價值，台灣就更有機會走向安定、和諧與充滿希望的未來。這，也是我最想對您說的一句心裡話。