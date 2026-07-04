一部鄉土電影激起的漣漪

2026年5月25日，世界日報 中國新聞版刊登一則新聞「阿嬤情書破10億票房 小本電影新高 星媒解讀為統戰片」。這部突出潮汕鄉土文化的潮語電影，講述海內外兩地情義交織的故事，掀開一段錯綜複雜的歷史帷幕，糾纏著鄉土、宗族及親人之間的恩怨情義。這類故事在那個年代多如恆河沙數，難以三言兩語說清楚。由於該片製作人與導演皆為潮汕地區人士，因此著重呈現潮汕人的鄉土情懷，雖未能完整描繪海外潮汕人打拚過程中血汗交織的艱辛，卻透過潮汕人的情義與溫情，足以打動人心。

筆者尚未觀賞「給阿嬤的情書」這部小成本電影，但在網路上已看到各方好評。片中所描繪故事，對東南亞 各國潮州（潮汕）人而言可說是家喻戶曉，那就是無可奈何地搭乘紅頭船「過番下南洋」的歷史。這不是「孔雀東南飛，五里一徘徊」式的離愁，而是為生存不得不遠走他鄉。1949年前，從潮汕地區搭乘紅頭木船前往東南亞各國的人，大多是文盲或半文盲的青少年男女。他們被貧窮、饑荒與戰亂逼迫，不得不投身茫茫大海，尋求一線生機。

「給阿嬤的情書」透過潮汕地區一段鄉土愛情故事，牽引出那個年代年輕人為掙脫困境，不惜搭乘紅頭船遠赴南洋的歷史。這與1975年後大批越南潮州（潮汕）年輕人逃往海外，有相似之處。不同的是，1975年後移民歐美、澳洲等西方國家的越南潮州（潮汕）人，相較父祖輩幸運得多。由於西方國家對難民提供諸多扶助，他們不再需要依靠人情關係謀求生存，也能透過親屬團聚政策，與早年離開潮汕家鄉的父母、公嬤重聚。

新加坡有部分輿論認為，「給阿嬤的情書」帶有政治統戰意味，甚至有情感勒索之嫌。然而，該片製片人與導演皆為潮汕本土人士，製作經費有限，演員也多為素人，並不具備政治宣傳或統戰動員條件。這部電影之所以引發政治統戰聯想，或許是因為劇情喚起海內外潮州（潮汕）人深藏心底多年的情感，如同沉睡的火山突然爆發，使許多觀眾產生強烈共鳴、潸然落淚。這不僅展現導演藍鴻春（阿狼）的功力，也反映出台前幕後所有潮汕人的共同努力。