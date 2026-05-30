「為省錢搬德州 後悔了，夫婦返加州 」為5月25日世界日報 「加州話題版」的大標題。一位63歲住在加州首府的居民一家人，在2022年搬去生活成本以及低房價的德州艾爾帕索（El Paso），低估了極端氣候以及家庭適應問題，而且實際生活成本也沒有想像中低，結果還是搬回加州。

此非單一例子，筆者也有朋友為了同樣原因搬去他州結果也後悔。但是已經搬不回來了，由於加州房價近年來大漲，當初賣價較低再買回價高的房子不易，而且地價稅依照再購屋較高的購價也會增加。

想要搬回加州的主要原因多為不能適應其他州的氣候或是人際關係；冬天太冷，或是夏天太熱。當然，身為少數族裔從非常開放的加州搬去比較保守的其他州，也需要了解自己是否能被其他族裔接受。

筆者目前住在南灣，房子多為1950年代蓋的老屋；房子特色多為老、舊、小，但是房價並不便宜，由於氣候溫和，夏天不熱，冬天不冷，而且治安良好，亞裔居民眾多見怪不怪。筆者也曾考慮搬回曾經住過六年的佛州以及四年的紐約州。但是想到當年在佛州每年長達六個月的濕熱、動輒汗流浹背，就不敢領教。想到紐約冬天零下的氣溫就不寒而慄。即使這兩州的優點與加州比較：房價較低、屋子較新、居住面積較大。但是重新再適應只是氣候一項，已經不太可能。

筆者建議在搬去他州之前要做些筆記：從社交媒體上可得知想搬去的城市的優點及缺點或是絕對避免。最實際的方法為身歷其境；不妨去那城市住上一個星期：每天從旅館出來到處逛逛，確定白天的寧靜是否在黑夜也是同樣安全？如果怕熱，在夏天造訪，如果懼寒，在冬天一遊。如果在一個星期內就能適應炙熱或是酷寒則可考慮。同時，去公園、商場以及其它地點與人溝通，如果能在友善的環境生活為宜。對於長者則是「一動不如一靜」，能否在新居地區得到妥善的醫療保健，也是遷居前必須的考量。