川普誤判 美霸權的歷史轉折

今年初爆發的美伊戰爭，迅速從一場「精準打擊」的想像，演變為難以收拾的地緣政治危機。六周激戰後，美國被迫接受附帶條件的兩周停火安排。油價回落、股市反彈，市場似乎看見曙光，但這並非和平真正降臨，而只是壓力下的戰術性喘息。戰場始終未離談判桌，停火本身已成為雙方博弈的新工具。

這場戰爭以高昂代價揭示，華府 的戰略判斷已出現結構性失準，標誌著美國全球霸權的一次重要轉折。川普 政府最根本的誤判，在於嚴重低估伊朗的國家韌性。白宮 原先樂觀假設，透過斬首行動與密集空襲，即可迅速動搖伊朗政權並引發內部崩解。然而現實徹底相反；伊朗不但未陷入混亂，反而在外部壓力下快速完成權力整合，民族與宗教動員同步強化。

更具決定性的誤判，集中在對戰略資產的錯誤認知。荷莫茲海峽並非單純的國際航道，而是伊朗長期經營的核心威懾工具；一旦被武器化，影響立即擴散至全球能源市場。伊朗透過干擾航運與威脅封鎖，成功撬動油價與通膨預期，反向對美國內政與盟友經濟施加沉重壓力。德黑蘭並未急於恢復既有秩序，而是將海峽轉化為談判籌碼，這種以關鍵節點重塑談判結構的能力，正凸顯美國戰略預判的深層盲區。

軍事層面的錯估同樣顯著。美軍仍沿用過去優勢戰爭的思維，低估了伊朗在彈道飛彈、無人機與不對稱作戰上的實質進步。面對低成本、高密度的飽和攻擊，美方昂貴且補給緩慢的防禦體系被迫承受持續消耗，戰略成本迅速上升。為維持戰場壓力，美國不得不從歐洲與印太等其他戰區緊急抽調資源，這不僅削弱其全球部署，也讓盟友開始質疑美國安全承諾的可信度。這已不再是單純的戰術困境，而是結構性能力透支的明確表現。

政治後果進一步削弱美國主導地位。美國國內反戰聲浪不斷升高，選民分裂加劇；盟友立場分歧，戰略協調日益困難，區域局勢也逐漸脫離華盛頓掌控。即使戰事進入談判軌道，其本質仍是「邊打邊談」的延續。當對手將戰場邏輯帶入談判桌，而美國仍試圖以軍事壓力塑造結果時，外交便失去自主性，淪為衝突的延伸工具。

更深層的問題，在於美國決策體系的系統性失靈。這場戰爭暴露的，不只是川普個人的戰略誤判，而是一種資訊封閉、輕視專業意見、偏好冒進的決策文化。當戰略評估被政治動員與戲劇性語言取代，錯誤就不再是偶發事件，而成為制度性風險。從最初的過度樂觀，到如今被迫接受條件性停火，美國每一次調整都在消耗自身的戰略信譽。

因此，這場戰爭的真正意義不在勝負，而在轉折。美國已難以單純依賴單邊軍事優勢重塑中東秩序，也愈來愈難以掌控自身行動所引發的連鎖反應。相較之下，伊朗以有限資源與關鍵節點操作，成功將不對稱能力轉化為有效的戰略槓桿。

當前停火若僅是中場休息，是雙方藉以重新武裝與調整博弈態勢的過渡，那麼衝突會以更高強度回歸。對美國而言，如不能深刻反思其戰略思維與決策機制，類似困局勢必重演；對世界而言，此役再次證明，在高度相互依存的全球體系中，輕率動用武力往往會引發遠超預期的系統性反噬。美國霸權的歷史轉折，已在此刻正式展開。

（本文取自4月9日聯合報民意論壇，作者為彰師大公共事務與公民教育學系副教授）