伊朗動亂…共和國與舊王朝的半世紀糾纏

伊朗 抗爭已近兩周時間，大致上與其國內經濟委靡、幣值下跌有相當大的關係，從新聞鏡頭中可看到不少示威遊行，政府鎮壓已造成民眾傷亡。縱然還是有支持政府的活動，只是主流輿論照舊站在反政府那一方，也與往常一樣傳達著伊朗伊斯蘭共和國會垮台的訊息。

47年前的此刻，伊朗的巴勒維王朝才歷經完前一年的革命；當年1月中旬，國王離開伊朗的那一刻，王朝終結，此後革命分子之一的宗教人士何梅尼逐漸掌握權勢，視巴勒維與外來勢力為患，所以剷除巴勒維之後，進而讓伊朗走上了與當時冷戰時期兩大強權美國與蘇聯對峙之路。隨著1991年蘇聯解體，伊朗的對手就只剩美國及其盟友。

美國迄今對伊朗進行諸多封鎖，但這也讓伊朗政府認為，只要美國這樣的外來勢力還有影響力，就代表需要「持續革命」；只要還有人會與外來勢力（特別是美國）有所接觸，就可能成為伊朗政府的眼中釘。此外，規定女性在公共場合必須穿戴頭巾與長袍，也是一項將穆斯林女性與西方女性形象切割開來的重要工程。然而，半個世紀過去了，美國的壓力卻未減退，導致女性頭巾、言論控管等事，仍然是伊朗政府還很難放手的老舊問題。

在長時間受美國封鎖之下，伊朗經濟情況低迷、幣值下跌。18年前筆者待在伊朗，當下是1美金對1萬里亞（伊朗幣），幾年之後再訪時，跌為1美金對3萬2000里亞，而現在則是1美金大約對100萬里亞。伊朗政府並非不懂如何拯救經濟，但國際的封鎖卻是很大的問題來源。長久下來，中央認為「革命尚未結束」，社會卻可能認為革命的重要性，小於對安穩日子的需求。

即使有聲音提到，可由前朝的巴勒維王儲芮沙．巴勒維回歸伊朗掌政，但伊朗境內各地勢力眾多，在巴勒維王朝之前的卡加王朝，便是由存在於北部已久的卡加部落所建成，然而王朝境內眾多部落卻不認同卡加的領導，致使中央從來都沒能對地方有效管理；甚至在20世紀初期，西南部的巴赫提亞里部落也曾短暫取得政權。

芮沙．巴勒維若要回歸伊朗，伊朗東西南北各地勢力或許會問：「他憑什麼？其他一直都沒離開過伊朗的本土勢力，沒資格掌政嗎？」當然，美國也不用覺得有機會可介入並掌握伊朗，據路透報導，伊朗國會議長卡利巴夫已警告川普 ，若美國對伊朗發動軍事攻擊，伊朗將會反擊，並把以色列 及美軍在中東的軍事基地列為「合法目標」。

歷史告訴我們，愈介入情勢愈混亂、反撲力量愈大。

（本文取自1月12日聯合報民意論壇，作者為輔大歷史系副教授）