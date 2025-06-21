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以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

美駐以色列使館撤出79名員工、眷屬 美公民急尋離境管道

宜將剩勇追窮寇

南生／蒙特利公園市

6月初夏繼續傳來令人振奮的消息，勇敢的以色列人直搗邪惡軸心伊朗，精準彈把伊朗軍事要角逐一清除，摧毀其核子裝備，瓦解其全部防空系統，德黑蘭的夜空，人民看到像歡慶勝利的煙花，作惡多端的精神領袖逃不過公正的制裁。

正直的香港人看在心裡真的感到無比痛快，原來是英國殖民地的香港，沒有經過全民公投，英國人不負責任便把香港交回中共手中，27年來中共踐踏中英聯合聲明，違反基本法，另立國家安全法，把香港原有自由法治全毀掉，爭取香港民主自由戰士全關在監獄內。

海外有見識的香港人不斷為香港發聲，在形勢鼓舞下終於建有香港議會的雛形，在網上作出宣傳和號召，希望得到港人的支持，鼓勵香港人參加選舉和投票。雖然聲音還不夠大，但星星之火可以燎原，香港從來都是中國民主自由發源地，以色列現今又給香港作出個好榜樣。

在洛杉磯教會偶遇一位來自香港叫J的年輕人，看見他彈電子琴，奏出港人熟悉的歌曲，孤獨有點淒涼。交談幾句，知道他剛來自香港的中學生，還沒有手機，只得藉琴訴心聲。第二個主日崇拜時我將一個多餘的iPad送給他應急使用。近日網上看到他是參加香港議會候選人之一，他介紹自己因為畫了一幅諷刺中共領導人的畫不得不離開香港流亡在外。近日在教會聚會時找不到他，問有關人士，知道他沒有車，住處遠離教會，所以不常出席。心中默默祝福這些真心為港的同胞，他們並不孤單。

香港 中共 伊朗

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操作大罷免是短視近利

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