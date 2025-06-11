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台海防衛兵推2027…更符台灣情勢與國際看法

張淑中（新北市）
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民間團體舉辦「台海防衛兵推」，邀請台灣、美國、日本多位退役高級將領及不同黨派的前官員，共同參與兵推，陣容龐大受到各界矚目。

主辦單位表示，此次兵推是針對共軍可能對台灣採取的行動設計想定，包括「威懾、脅迫、懲罰、進犯」4個階段。兵推目的不在預測戰爭的勝敗，而是檢驗台灣國軍建軍備戰任務需要精進調整之處。對於台灣首度有民間單位舉辦兩岸軍事衝突情境的大型兵棋推演，並邀國際軍事專家為台海安全出謀畫策，筆者持肯定態度，但對主辦單位將兵推時間設在2030年則有不同意見，謹提出三點看法：

一、兵推設定為2027年應更符合台灣情勢與國際主流看法，並有警示全球的戰略意義。2023年1月，時任外交部長、現任國安會秘書長的吳釗燮接受英國「天空新聞網」專訪時坦言，他認為2027年是北京武力犯台最有可能的時間點；美國前印太司令戴維森2021年向美國國會提出警訊，指中共可能在2027年對台動武；今年3月美國戰略司令部司令、空軍上將柯頓亦公開警告，中共計畫在2027年前攻占台灣。

二、設定2027年中共犯台情景，才能對民進黨政府產生警惕作用。當前台海兵凶戰危、中共圍台軍演不斷的主因，在於賴總統上任以來不承認九二共識，並提出「新兩國論」、「境外敵對勢力」等刺激北京的台獨言行。習近平在日前川習通話中，要求美國「慎重處理台灣問題」，並提到「避免極少數台獨分裂分子把美中兩國拖入衝突的對抗險境」。此次民間兵推將中共犯台時間設定在2030年，實有脫離現實的感覺，因為屆時國內政權是否輪替、對陸政策是否改變？都可能有極大變數，將影響或改變兩岸軍事氛圍。

三、模擬2030年為中共犯台的時間點，恐激發不出台灣人的危機意識，亦即體會不到戰爭可能隨時來臨的急迫感，甚至還可能誤導台灣民眾認為「還有5年才會發生戰爭」。其實今年台灣漢光41號演習已首度以「2027年共軍犯台可能行動」為想定基礎，顯示兩岸情勢確實險峻；美國國防部長赫塞斯日前出席「香格里拉對話」亦公開表示「中國的威脅真實且可能迫在眉睫」。

近年來全球已有多起戰事，但不論是俄烏戰爭、以哈衝突、印巴戰爭，都是無明顯預警而爆發，出乎多數軍事專家的預料，也令國際社會震驚。換言之，未來兩岸若無任何和平解決方案，且民進黨仍持續反中抗中的強硬路線，則兩岸發生軍事衝突的時間點恐愈趨逼近，台灣人不能不慎！

（本文取自6月12日聯合報民意論壇，作者為中選會前委員）

中共 共軍 民進黨

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台海戰爭絕無援烏模式

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