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台灣實現0核能 檢驗蔡賴能源轉型真假

華健（基隆市）
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台灣零核了！

只是真正要問的是：然後呢？核電歸零次日，台灣電力火力全開。超過九成電力，來自承擔最重使命的台中、興達等燃煤、燃氣電廠，還加上去年底原該除役、燒超貴且髒燃油的基隆協和電廠。台灣正面臨極嚴重，危及國家安全的能源安全。

目前火力發電，各廠各機，必然要超時運轉，卻沒空、缺人維護。再生能源，趕工建立的集中、大規模風場、光電場，不確定性和風險都只會更大。如此長期下來，除了讓台灣更陷財務泥淖，其他人民健康和環境等代價，更是禍延世代。

掌權者既然立志廢核，本該從一開始就為無核鋪設，以能源效率為最優先，同時穩健發展再生能源的路徑。然而這十年來，節能與能源效率卻被嚴重輕忽。儘管國際間再生能源價格已隨技術提升和規模擴大而顯著下降，台灣再生能源反因弊案叢生、胡亂取代農地，加上高昂成本與收購價格，被普遍認為是牟利工具，以致被汙名化。

蔡、賴團隊「推動」能源轉型，總愛提德國。德國的能源轉型關鍵在能源效率。其「能源效率法」設定目標，在2030年之前，每年減少5000億度電，大約相當於年總耗電量四分之一。其聯邦政府首先要求高耗能公司，提出能源管理系統、數據中心，以改進其能源效率。其再生能源也因此得以從2000年的百分之6.3，增加到2023年的百分之51.8。

此外，台灣太陽光電和風力發電都趨向集中、大規模，德國裝設的再生能源，總發電容量超過一半屬老百姓所有。擁有的形式包括透過社區風能合作社、農家生物氣設置或家戶屋頂光電板等。如此多元、全方位發展，也就使得包括能源儲存和能源效率，很自然被列為優先考量。

常聽到的一套說法是：德國自己廢核卻向法國進口核電，很虛假、很不道德！然從數據看出，德國即便2011年在一周內關掉了八座核電廠，仍一直是電力淨出口國。主要在於其有整個歐洲作為緩衝，一方面全力發展再生電力，同時以鄰國電力填補斷續，而終能使再生能源的擴充，和電力的可靠性之間維持正相關。

能源效率已普遍被稱為「頭號燃料」，因為它實為能源轉型核心，及所有國家所擁有最豐富的一項能源。依照國際能源總署的「永續發展情境」預估，接下來30年在整體減排需求當中，四成要靠能源效率。目前有超過六成產生的能源都被浪費掉，有很大的改進空間。

十年前蔡政府曾提到要學韓國「省下一座核電廠」，實際做的卻是在更新設備。而絕大多數機關、學校，也就不從最符合成本效益的能源盤查和分階段改進著手，而是「順應政策」花大錢換裝設備。以致節能經費花完了，在「數字」上也交出漂亮成績單，卻看不到經得起時間考驗的實際效益。

接下來，檢驗「能源轉型」真假，落實以成本效益為前提的能源效率是指標；而能源盤查，則是有效落實節能和能效的第一步。

（本文取自5月23日聯合報民意論壇，作者為基隆市海洋保育協會理事長）

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