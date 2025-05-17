關稅能使製造業回流嗎？

「美中休戰90天同意互降關稅 」為5/13世界日報的大標題。美對中關稅降為30%，中對美國降至10%。川普 可能在周末與習近平通話。

與其說是一個令人興奮的消息，不如說是讓全美的商家鬆了一口氣；否則商場的櫥櫃將會空空蕩蕩。對原本欲加對中的145%關稅來說：進口商不會進口、顧客也無力負擔。其實這就是川普希望中國貨在美國消失之後，美國失去的製造業可以回流增加工作機會。似乎為一理想策略，但是有多少可行性？

川普在第一任期時，曾經去副總統潘斯任前州長的印地安納州，在冷氣機製造公司Carriers對員工保證工作不會外流，結果不少工作在年底流去墨西哥 ；在墨西哥的人工成本是美國的三分之一！公司為了競爭存活，必須把工作外包送到較低工資的國家，而出此下策。

川普目前把增高關稅的緣由說得很清楚，但是沒有考慮到美國工資昂貴，加上工會動輒罷工要求加薪的變數。上述Carriers工作外流不也就是美國工資高的原因嗎？目前兩大汽車公司，通用及福特的總裁，已經不考慮在美國加蓋工廠，一則要花費兩年到三年的時間，再則仍然無法控制工資。減少工資的唯一辦法就是「製造自動化」，能否與工會達成共識為一大問題。如果為了減低工資而自動化，導致員工減少，不是與川普希望製造業回流、以增加工作機會的目的背道而馳？

工資高、工會介入皆為問題。目前碼頭工人的工會已成功地阻止「工作自動化」將達五年之久為一實例。另一問題就是供應鏈的複雜性：許多商品的原料、代工、組裝等來自不同國家。美國工作如果回流，需考慮供應鏈的問題。

面對上述所有問題，川普增高關稅並不能取代較低工資、製造效率較高的國家如中韓日等。美國在製造業上早已脫鉤，過去家喻戶曉的GE、西屋、Xerox等大製造商已淪為昔日之星。目前蘋果電腦手機等的製造皆在國外為另一實例。總言之，川普增加關稅促使製造業回流的可行性不高。再者，世界各地在加速以機器代替員工「製造自動化」的趨勢下，即使美國製造業回流，也不會增加美國人的工作機會。