台需凝聚共識 務實面對核能

依台灣「核子反應器設施管制法」，台灣核電運轉執照有效期間最長為40年，因此繼核三1號機於去年7月27日停機後，占全台發電3％的核32號機也預定依期於今年5月17日停止運轉。這將是台灣國家能源轉型最關鍵的時間點。

13日立法院3讀通過「核管法」第6條修正案，賦予核電重啟運轉的法源，在40年期滿後得申請換照繼續運轉最長20年。然而，現實上核電廠無法只靠倉促修法就直接延役或立刻重啟；未經過實質的安全總體檢、再運轉的專業審查，並無法保證核能安全。

民進黨 的「非核家園」，是回應特定時代背景下民意對能源需求與安全的重視。1979年，美國三哩島核電廠發生爐心熔毀意外，被國際核能事件分級表認定為第五級核能事故，引發全美反核浪潮。1986年，蘇聯在烏克蘭境內興建的車諾比核電廠爆炸，是當時第一起第7級的特大核災。

兩起核能事故給予世人提醒，擁有最先進核能技術的美俄也會發生人為疏失、設計缺陷與零組件故障等核安事故。因此，民進黨在創黨之初即將「反對新設核能發電機組，積極開發替代能源，限期關閉現有核電廠」列入黨綱，體現社會對安全與永續的期待。

從1954年蘇聯首座商用核電廠開始運轉，核電運用至今已歷70年。根據「2024年世界核能產業現況報告」，全球仍有417座核電機組持續運轉，並占國家總發電量大幅比例，包括美國18.6％、韓國31.5％、法國65％。全球核能年發電量也成長達2602TWh，不過占全球總發電量比重下降至9.5％。

值得注意的是，全球再生能源年發電量已達4670TWh，首次超越核電，這顯示世界正積極邁向低碳與永續；而減碳目標提高與用電持續成長的壓力下，核能仍然具有基載電力的價值與需要。

穩健推展綠電與再生能源之餘，如何妥善安排「能源過渡期」的選項，成為各國思考能源政策的核心。

日本 福島核災後一度關閉所有核能機組，在經歷多年檢討與安全規範重建，逐步重啟14座核電廠，約占6％全國發電量。在設計、技術與管理上，嚴格強化安全檢查、制定規範，以回應日本國民與產業的需要。

台灣面臨一樣的能源課題，且有幾個現實需求不容忽視：

其一，台電在國家氣候變遷對策委員會中報告指出，台灣於2024至2027年間，面臨新舊機組銜接的挑戰，夜間備用容量率可能低於10％，對供電穩定與安全構成一定壓力。

其二，在國際淨零碳排的潮流中，核電作為低碳能源，在各國被重新評估與採納。一來建置更新更有效能的核電廠，一來配合淨零永續需要能源轉型的必要過渡手段。

其三，企業在ESG壓力下，對綠電需求殷切，更將成為進入綠色供應鏈、綠色融資與綠色市場的基本門檻。蔡總統任內已大幅推進綠電布建，但進展仍難滿足產業需求，說明能源結構轉型尚需時間與空間來籌備。

兼任民進黨主席的賴清德 總統昨日在中常會也表示一貫的立場：不排除任何有助於淨零的方案和討論，並對未來先進的新核能技術抱持開放態度；但他也強調核能政策變更「必須要滿足『核安無虞』、『核廢有解』，以及『社會共識』3個重要的前提，才有繼續進行的可能。」

因此，在全球用電擴張、淨零轉型、地緣風險加劇與企業轉型種種挑戰之下，重新檢視核能的角色，並非背棄「非核家園」政策，或是再提「核能神話」；而是台灣社會必須凝聚共識、務實面對的現實需要。

（本文取自5月15日聯合報民意論壇，作者為台灣產經建研社理事長、海基會前董事長）