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從印巴空戰看解放軍實力

林穎佑（台北市）
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近日印度巴基斯坦爆發空戰，此為俄烏戰後國際上重大的軍事衝突。雙方目前並未爆發大規模的地面部隊交鋒，但都動員了先進的空中與防空系統，進行了一系列的空中交鋒。若2022年的俄烏之戰對軍事所帶來的影響，可以與90年代的波斯灣戰爭比擬，這場印巴空戰帶來的震撼，便等同1999年的科索沃戰爭，其中許多的細節更會影響當代戰略研究。

首先是戰略觀察。由目前的消息來看，巴基斯坦掌握國際輿論戰的節奏，不斷透過各種媒體與影音來宣傳巴軍的殲—10C成功擊落印度飆風戰機。印度方面雖然在「辛杜爾行動」中，對巴基斯坦境內的多個恐怖分子目標進行飛彈空襲、也具有成效，在宣傳上卻處於被動的狀態。令原先具有的反恐制高點完全被空戰結果掩蓋。這也凸顯在未來戰爭中，如何運用宣傳將是一大關鍵，這也是中共積極發展認知戰的原因。

其次是作戰分析。媒體目前多表示印度戰機遭受較大的空中損失，但這不是戰機單機的問題，而是象徵空中戰鬥已從單機與飛官的對抗，進步到戰機、地面防空系統、空中預警與空中管制數據傳輸。在此次空戰中，印軍固然在作戰制定上過於輕敵，未能先對巴國防空系統進行破壞，且忽略巴國從中國取得的技術，可能已成功整合介接防空飛彈系統、空中預警機與戰機飛彈的數據，並透過電戰干擾讓印度在失去制電磁權的情況下，透過空域的伏擊，讓印軍即便在自家領空也處於先天的不利，這些可能都與歷次「中巴雄鷹演習」經驗有直接關係。這也說明在未來空戰中，除了飛行員的素質之外，系統整合的聯合作戰會更為重要。

解放軍過往經常以「研發一代、使用一代、外銷一代」為科技等級的分野。此次印巴空戰結果固然尚在各說各話的階段，但印度已改用地對地飛彈與無人機做為攻擊巴軍機場的主力，明顯是忌憚巴軍的防空網。雖然在美國積極介入下，10日晚間雙方達成停火協議，但數小時後又恢復砲擊與無人機攻擊，顯見印巴戰火雖在美國干預與雙方克制之下，不致發生核武大戰或類似俄烏戰場的規模，但無人載具、網路攻擊及零星的低強度衝突應還會持續，這是否會對未來南亞地緣戰略與美國印太戰略造成影響，值得關注。

至於解放軍實力的觀察方面，近期解放軍研究多缺乏一手資料，特別是北京當前對於軍武相關訊息的管控日益嚴格，這都讓研究產生極大的限制。

雖說如此，但在解放軍積極向外拓展軍事交流之時，卻又可從中窺看解放軍的實力；特別是使用中國製裝備的國家，如近日的中國與埃及「文明之鷹─2025」演習中，便可窺看解放軍空軍的實力。巴基斯坦空軍在這次行動中的表現，更可做為觀察解放軍體系作戰與系統整合之標的。而印軍取得的霹靂─15飛彈殘骸，更是各國窺看中國軍工水準的機會。這次空戰，對國際上的解放軍研究社群而言是一場新的刺激，解放軍研究的歷史又翻過了一頁。

（本文取自5月12日聯合報民意論壇，作者為淡大國際事務與戰略所助理教授）

解放軍 印度 巴基斯坦

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