關稅戰 川普能笑到最後？脫中與製造業回流都難有成效

華爾街日報社論說，「美國醫療補助白卡的持卡人，超過6成約數百萬人，是身體健全而沒有工作的成年人，兩個政黨要面對問題提出大改革。」

白卡計畫是美國社會福利的一部分，1年花8500億美元，2025年聯邦政府的社福預算3.88兆美元，在政府預算7.3兆中排第一。涵括社會安全、醫療保險、糧食劵等，這是聯邦政府編列的；各州在社福上，還編了1.5兆。隨著人口老年化和醫療成本的上升，支出逐年增加。

美國的國民儲蓄率，只有3.8％，比起日本的29％，中國的44％，相去甚遠。人民過度消費，沒錢就找銀行借，或者找政府要。

數10年來的美國，國富民強，很多人靠政府救助過日子。時代在變，「在家靠父母，出外靠政府」沒變；環境在變，但這些人好逸惡勞的習性沒變。自願沒工作或有工作不去，是他們的選擇。

川普 上台後，招攬很多國內外企業到美國擴大投資；加上關稅 戰，諸多貨品美國要自己製造，新增很多工作，但看在自願性失業人眼中，無感。

全美最大的平價連鎖店沃爾瑪 ，店裡陳列12萬種貨品，其中80％是中國製造賣到美國。從川普第一任總統對中國加關稅，沃爾瑪相當警覺，想辦法從別的國家進口替代商品，到現在有20％可被取代，商品來自印度、越南，還有60％必須倚賴中國出口。

沃爾瑪去年從中國進口490億美元，占美國從中國進口金額的11％。川普競選時，就已將關稅箭靶瞄準中國，沃爾瑪未雨綢繆，在關稅宣布前先從中國進口大量的貨，囤存在美國和加拿大的巨型倉庫中。

如果兩個月後美中還以高關稅相抗，全美近5000家沃爾瑪，還有其他連鎖店的商品架上，恐有一半是空的，消費者有錢也買不到民生必需品，美國人的容忍度低，這股氣匯成社會之怒，會影響共和黨明年期中大選。

美國從墨西哥、加拿大進口汽車零件免稅。底特律一家汽車廠進口墨加兩國的汽車零件，但車子還是組裝不起來，缺80％零件，這些零件因中國高關稅無法進口，汽車組裝停擺。車廠說，持續下去，很快失業就會超過1萬人。密西根州是川普的選票區，這也是川普考慮要對各國汽車零件進口豁免關稅的重要原因。

川普常說「製造業要回美國」。高盛集團報告說，如果蘋果手機移回美國生產，每支手機的售價3500美元，是現在1000元的3.5倍，消費者不會埋單。

英特爾前CEO基辛格說，美國要建立電子產品的供應鏈，須數10年時間。因為供應鏈的組成，不僅是勞力密集血汗工廠，也要技術密集資本投資，美國缺乏這方面熟練的技師。

美國一年要賣1700萬輛汽車，加上零件，是非常大的生意。川普希望美國3大汽車廠將製造工作全部拉回美國，他們說「辦不到」，因為找不到工人。

製造業回流美國，在文化背景、經濟環境都還沒有齊備下，難有成效。

美中關稅大戰，兩敗俱傷沒有贏家，殺敵1000，自損800。中美雙方在僵持對峙中，互比底氣。中國經歷過大饑荒、大躍進、文化大革命，政府、人民已練就吃苦耐勞連滾帶爬過苦日子的真功夫；美國長期在舒適圈中，吃好睡好福利好，真能過苦日子？結果，不必等到最後，現在就看得出來。

（本文取自4月28日聯合報民意論壇，作者為退休媒體人）