關稅影響 美中關係還能回頭嗎？

2016年季辛吉 在與中國領導人會面時曾坦言：「美中關係，也許一去不復返」，彼時這番話被不少人忽視，但今天看來，卻愈發顯得先知般準確。

從川普 掀起關稅 戰開始，全世界都被捲入了這場漩渦，而美中則是風暴的中心。面對美國的強硬姿態，中國社會彌漫著焦慮和憤懣，普遍認為不能屈服於霸權壓力。中國政府果斷回擊，也贏得了國內的廣泛支持。然而，也有不少學者意識到，這場關稅戰的背後，是美中關係正在結構性惡化的徵兆。

有學者提出：「美中關係回不去了」和「美中關係還能不能回去」，是兩個不同的問題。這種區分很有意義，但我認為，這兩種提法的實質其實是一致的。我們不妨用婚姻作比喻：從蜜月期到日常磨合，逐漸積累的矛盾，最終可能走向分手。當理念與價值觀的差異愈發不可調和時，「離婚」就成為一種無奈但現實的結局。

過去十餘年，美中事實上已處於「分居狀態」。川普執政時期，雙方曾中斷中美政府90多個溝通管道。有人以為這只是暫時中斷，其實不然—大國之間在經濟、軍事、科技等領域的溝通一旦長期中止，其後果將是可怕的，或出現不可預測的風險。當缺乏溝通成為常態，誤解和敵意也會日益加深，美中如今之間的裂痕，或許只差一張「離婚證」。

今天的美中各有心儀的國家目標、價值信仰和戰略方向，彼此愈發無法容忍對方「另有所愛」。這場衝突的本質，早已不只是經貿分歧，而是關乎未來全球秩序由誰主導。

中國相信自身制度的優越性，相信改革開放40年取得的成果是「四個自信」的體現。在「東升西降」的判斷下，不少人相信中國必將超越美國，成為世界第一強國。而美國則深深擔憂，一旦讓中國掌握主導地位，全球可能陷入非自由、非民主的體系中，在其精英看來，是對現代文明的背叛。

美國於是試圖趁中國「羽翼未豐」之際予以壓制，甚至阻斷中國崛起的路徑；中國則將西方的圍堵視為激勵自身奮起的契機，認為這是中國智慧與國力的試金石。

然而，美中之間不僅是實力的較量，更是對世界觀、歷史觀、文明觀的衝突。美國強調自由、民主、憲政，主張通過制度約束權力，保護公民自由。而中國文化傳統強調秩序、權威和集體利益，儒家思想至今仍是治國理政的重要資源。這種深層價值差異，使得雙方在面對同一問題時，出發點、邏輯和目標截然不同。

如果不能從根本上理解這些分歧，只在事務性層面尋求「方案」，那註定無解。美中如今打的是經濟戰、科技戰、輿論戰，未來是否可能走向熱戰，沒人願意看到，但也無法排除這種風險。因為當價值理念成為國家安全的底線，退讓就不再可能。

很多人說中國人沒有信仰。但一個文明能延續5000年，其中一定蘊含著某種深層的精神結構。或許不是宗教式的信仰，而是一種文化的執念，一種歷史的延續感。西方從法國大革命以來，將限制權力、捍衛自由視為現代文明的核心標誌，而中國在通往現代化的道路上，走出了一條不同路徑—這條路究竟通向輝煌，還是陷阱，現在仍在歷史的懸崖邊上等待驗證。

如果拋開制度、文化、信仰這些根本問題，僅就經濟利益和權力格局來談中美關係，那永遠找不到真正的解藥。

美中關係還有回頭路嗎？或許答案不在技術性調整中，而在我們是否有勇氣正視彼此的不同，以及是否有智慧在衝突中尋找和平共存的新方式。