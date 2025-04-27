我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

關稅影響 美中關係還能回頭嗎？

耀楠 （洛杉磯）
聽新聞
test
0:00 /0:00

2016年季辛吉在與中國領導人會面時曾坦言：「美中關係，也許一去不復返」，彼時這番話被不少人忽視，但今天看來，卻愈發顯得先知般準確。

川普掀起關稅戰開始，全世界都被捲入了這場漩渦，而美中則是風暴的中心。面對美國的強硬姿態，中國社會彌漫著焦慮和憤懣，普遍認為不能屈服於霸權壓力。中國政府果斷回擊，也贏得了國內的廣泛支持。然而，也有不少學者意識到，這場關稅戰的背後，是美中關係正在結構性惡化的徵兆。

有學者提出：「美中關係回不去了」和「美中關係還能不能回去」，是兩個不同的問題。這種區分很有意義，但我認為，這兩種提法的實質其實是一致的。我們不妨用婚姻作比喻：從蜜月期到日常磨合，逐漸積累的矛盾，最終可能走向分手。當理念與價值觀的差異愈發不可調和時，「離婚」就成為一種無奈但現實的結局。

過去十餘年，美中事實上已處於「分居狀態」。川普執政時期，雙方曾中斷中美政府90多個溝通管道。有人以為這只是暫時中斷，其實不然—大國之間在經濟、軍事、科技等領域的溝通一旦長期中止，其後果將是可怕的，或出現不可預測的風險。當缺乏溝通成為常態，誤解和敵意也會日益加深，美中如今之間的裂痕，或許只差一張「離婚證」。

今天的美中各有心儀的國家目標、價值信仰和戰略方向，彼此愈發無法容忍對方「另有所愛」。這場衝突的本質，早已不只是經貿分歧，而是關乎未來全球秩序由誰主導。

中國相信自身制度的優越性，相信改革開放40年取得的成果是「四個自信」的體現。在「東升西降」的判斷下，不少人相信中國必將超越美國，成為世界第一強國。而美國則深深擔憂，一旦讓中國掌握主導地位，全球可能陷入非自由、非民主的體系中，在其精英看來，是對現代文明的背叛。

美國於是試圖趁中國「羽翼未豐」之際予以壓制，甚至阻斷中國崛起的路徑；中國則將西方的圍堵視為激勵自身奮起的契機，認為這是中國智慧與國力的試金石。

然而，美中之間不僅是實力的較量，更是對世界觀、歷史觀、文明觀的衝突。美國強調自由、民主、憲政，主張通過制度約束權力，保護公民自由。而中國文化傳統強調秩序、權威和集體利益，儒家思想至今仍是治國理政的重要資源。這種深層價值差異，使得雙方在面對同一問題時，出發點、邏輯和目標截然不同。

如果不能從根本上理解這些分歧，只在事務性層面尋求「方案」，那註定無解。美中如今打的是經濟戰、科技戰、輿論戰，未來是否可能走向熱戰，沒人願意看到，但也無法排除這種風險。因為當價值理念成為國家安全的底線，退讓就不再可能。

很多人說中國人沒有信仰。但一個文明能延續5000年，其中一定蘊含著某種深層的精神結構。或許不是宗教式的信仰，而是一種文化的執念，一種歷史的延續感。西方從法國大革命以來，將限制權力、捍衛自由視為現代文明的核心標誌，而中國在通往現代化的道路上，走出了一條不同路徑—這條路究竟通向輝煌，還是陷阱，現在仍在歷史的懸崖邊上等待驗證。

如果拋開制度、文化、信仰這些根本問題，僅就經濟利益和權力格局來談中美關係，那永遠找不到真正的解藥。

美中關係還有回頭路嗎？或許答案不在技術性調整中，而在我們是否有勇氣正視彼此的不同，以及是否有智慧在衝突中尋找和平共存的新方式。

川普 關稅 季辛吉

上一則

國民黨正靠人民走出孤島…民眾黨鼎力相助 震懾綠營

下一則

殘酷經濟現實 迫使川普「眨眼」

延伸閱讀

路透分析：川普讓外國中小企業 更不敢在美擴張業務

路透分析：川普讓外國中小企業 更不敢在美擴張業務
關稅戰 台立委憂美豬美牛成表忠獻禮 衛福部：食安不妥協

關稅戰 台立委憂美豬美牛成表忠獻禮 衛福部：食安不妥協
紐時： 美忽略中手握3大籌碼 遲遲等不到北京求饒

紐時： 美忽略中手握3大籌碼 遲遲等不到北京求饒
今年41州至少有240項反中提案 早在川普關稅戰前就大打「愛國牌」

今年41州至少有240項反中提案 早在川普關稅戰前就大打「愛國牌」

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／對中關稅新進展、烏戰協議暫緩、川普vs.60分鐘

2025-04-23 14:07

犧牲經濟成長 北京獨自抗美

2025-04-21 02:00

美元國際主導地位 正在逐漸流失

2025-04-20 02:00

習近平想讓美國為中國經濟揹鍋

2025-04-23 02:00

各國已遞投名狀 美中談判疑無路

2025-04-26 02:00

川普百日執政 引發美國的焦慮

2025-04-25 02:00

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌