大學意識形態 應得到公民的認可

最近哈佛大學 因聯邦政府 要求其停止推行DEI政策暫停對其撥款，而擬提告聯邦政府。雙方都認為對方違反了憲法第一修正案，按程序最後很可能會把官司打到聯邦最高法院。此事不僅僅是教育政策，更涉及國家的重大走向及長遠利益，涉及到年輕一代將會被教育成怎樣的人，我認為這類重大的問題最後裁決，應該充分考慮絕大多數公民的意志。

我的理由如下：

首先，很長一段時間以來，學校越來越積極推行DEI，社會上多有微言，甚至非常反感，但學校非但沒有反思，還以真理代表自詡，又由於推行DEI已久，學校從教授到學生及行政管理人員，百分之九十以上滿腦子DEI思想。今年2月，頗能代表學校意志的美國教授協會曾發表一項聲明，直言不諱的宣稱，他們是民主與真理的定義及捍衛者，其大言不慚的程度令人咋舌。由此可見，他們已走得太遠，自己創造出一套理論，然後陶醉在其中而不自知，完全沒有了自省力。可見學校的問題可謂「冰凍三尺，非一日之寒」，需要到了全民提醒他們的時候了。

此外，這些年來，人們目睹法官們大尺度的受政治立場的影響，赤裸裸的代表了某一政黨的意志，已讓社會感到焦慮與無奈。他們把法律作為政黨推行議程的工具，把程序當作達到政治目的的手段。更令人感到沮喪的是，大學尤其是長春藤校，還有所謂主流媒體，他們與法律界不少有強烈政黨意志的法官檢察官有著共同的立場，無視大眾的觀感與意見。要知道，大眾才是這個社會的主人，除此以外，沒有人可以凌駕於大多數公民利益意志之上。